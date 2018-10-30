Το «καταραμένο» αεροπλανοφόρο – Νέα βάσανα για τον «Ναύαρχο Κουζνετσόφ» (Photos, Video)

To σκάφος «Ναύαρχος Κουζνετσόφ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, η ναυαρχίδα του πολεμικού στόλου της χώρας και μια ευθεία σύνδεση της Ρωσίας του σήμερα με την ΕΣΣΔ, καθώς κατασκευάστηκε το 1985.

Ταυτόχρονα, είναι ένα σκάφος που το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να έχει πολλά προβλήματα, τόσα που, για πολλούς έχει αρχίσει να θεωρείται… καταραμένο.

Το «Ναύαρχος Κουζνετσόφ», θυμίζουμε, έλαβε μέρος το 2016 στις ρωσικές επιχειρήσεις στη Συρία, ωστόσο, μετά από δύο ατυχήματα (ένα MiG-29K έπεσε στη θάλασσα μόλις απογειώθηκε και ένα Su-33s δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο σκάφος και καταστράφηκε στη θάλασσα), αποφασίστηκε να αποσυρθεί διακριτικά.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στη Ρωσία, όπου και μπήκε σε διαδικασία εκσυγχρονισμού, ωστόσο κι εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου, η τεράστια ξηρή αποβάθρα στην οποία το αεροπλανοφόρο ήταν σταθμευμένο παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο, να τραυματιστούν άλλα τέσσερα και το «Κουζνετσόφ» να υποστεί ζημιές.

One missing, four injured after floating dock sinks and damages #Kuznetsov carrier #Russia pic.twitter.com/sT8Gmf82Bd — Ruptly (@Ruptly) October 30, 2018

Πηγή βίντεο: Ruptly