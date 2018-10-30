search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2018 15:10

Το «καταραμένο» αεροπλανοφόρο – Νέα βάσανα για τον «Ναύαρχο Κουζνετσόφ» (Photos, Video)

30.10.2018 15:10
Το «καταραμένο» αεροπλανοφόρο - Νέα βάσανα για τον «Ναύαρχο Κουζνετσόφ» (Photos, Video) - Media

 

To σκάφος «Ναύαρχος Κουζνετσόφ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, η ναυαρχίδα του πολεμικού στόλου της χώρας και μια ευθεία σύνδεση της Ρωσίας του σήμερα με την ΕΣΣΔ, καθώς κατασκευάστηκε το 1985.

Ταυτόχρονα, είναι ένα σκάφος που το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να έχει πολλά προβλήματα, τόσα που, για πολλούς έχει αρχίσει να θεωρείται… καταραμένο.

Το «Ναύαρχος Κουζνετσόφ», θυμίζουμε, έλαβε μέρος το 2016 στις ρωσικές επιχειρήσεις στη Συρία, ωστόσο, μετά από δύο ατυχήματα (ένα MiG-29K έπεσε στη θάλασσα μόλις απογειώθηκε και ένα Su-33s δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο σκάφος και καταστράφηκε στη θάλασσα), αποφασίστηκε να αποσυρθεί διακριτικά.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στη Ρωσία, όπου και μπήκε σε διαδικασία εκσυγχρονισμού, ωστόσο κι εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου, η τεράστια ξηρή αποβάθρα στην οποία το αεροπλανοφόρο ήταν σταθμευμένο παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο, να τραυματιστούν άλλα τέσσερα και το «Κουζνετσόφ» να υποστεί ζημιές.

 

Πηγή βίντεο: Ruptly

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει «μπαρούτι» στο Ιράν: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ – Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε πολεμική προετοιμασία

game_time_adv
ADVERTORIAL

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time

eurolife
ADVERTORIAL

Διάκριση για την Eurolife FFH στα e-volution Awards 2026 για την πλατφόρμα EurolifeEnter

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Οι Αρχές γνώριζαν εδώ και 5 χρόνια, λέει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

dietz
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατριό του επειδή του πήρε την κονσόλα παιχνιδιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

arnaoutoglou-grigoris-new
LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Λίγο τσίπα δεν έχετε;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:17
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει «μπαρούτι» στο Ιράν: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ – Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε πολεμική προετοιμασία

game_time_adv
ADVERTORIAL

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time

eurolife
ADVERTORIAL

Διάκριση για την Eurolife FFH στα e-volution Awards 2026 για την πλατφόρμα EurolifeEnter

1 / 3