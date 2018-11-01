search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:12
01.11.2018 14:30

«Κονταροχτυπιούνται» Voice και Το Σόι σου

Τηλεθέαση: Σειρά μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών - Media

 

Πρώτος στον πίνακα της τηλεθεάσεης ήρθε ο ΣΚΑΪ για τον μήνα Οκτώβριο, ειδικά στην prime time ζώνη προγράμματος (21:00-24:00).

Το VOICE OF GREECE αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή ψυχαγωγίας για τους τηλεθεατές. Ο μήνας Οκτώβριος έκλεισε για το σόου με συνολικό ποσοστό 26,7% ενώ και στα κοινά 18-54 και 15-44 το ποσοστό που καταγράφεται είναι 25,4%.

Ωστόσο, ο ΣΚΑΪ είχε αντάξιο αντίπαλο τον Alpha στην ψυχαγωγία, καθώς οι τηλεοπτικές σειρές «Το Σόι σου» και το «Τατουάζ» πλησίασαν αρκετά τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στον πίνακα «Το Σόι σου» ήρθε δεύτερο συγκεντρώνοντας το 25,1% της τηλεθέασης και τρίτο οριακά ακολούθησε το «Τατουάζ» με 25%.

Επίσης, στα πρώτα δέκα αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα των τηλεθεατών τον Οκτώβρη βρέθηκαν και τα δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων του Alpha (24,1%) και του ΑΝΤ1 (19,7%)

Αναλυτικά, οι τηλεθεάσεις των top 10 τηλεοπτικών προγραμμάτων του Οκτώβρη:

