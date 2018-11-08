search
08.11.2018 07:19

Αυτός είναι ο bodybuilder, αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε αναβολικά (Photos)

Αυτός είναι ο bodybuilder, αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε αναβολικά (Photos)

 

Ο πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της παγκόσμιας ομοσπονδίας bodybuilder, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να είναι ο αρχηγός του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης αναβολικών που μάστιζε τα γυμναστήρια και όχι μόνο.

Ο ίδιος μάλιστα εκτός από bodybuilder είναι ιδιοκτήτης τριών γραφείων κηδειών.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας έφερνε από την Κίνα και την Πολωνία συστατικά για την παρασκευή αναβολικών, τα οποία στη συνέχεια έφτιαχνε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια που είχε στην Κρήτη.

Στη συνέχεια με τα βαποράκια του προμήθευε αυτά τα αναβολικά στους χρήστες που δεν ήταν άλλοι από άτομα που δίχως συναίσθηση του κινδύνου έπαιρναν αναβολικά για να «φτιάξουν» το κορμί τους.

Όπως αναφέρει και το toc.gr σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ο «αρχηγός» της οργάνωσης δεν δίσταζε ακόμη να προμηθεύει με αναβολικά και τους αθλητές, τους οποίους συνόδευε σε αγώνες bodybuilding.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην ανακοίνωση της Αστυνομίας τα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν και εμπορεύονταν παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία χορηγούνται για την αντιμετώπιση των παρενεργειών από αναβολικές ουσίες, ενώ είχαν επεκτείνει τη δράση τους και σε χώρες του εξωτερικού (Πολωνία, Γερμανία και Κύπρο).

Συνολικά έγιναν 11 συλλήψεις από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για υπόθεση παρασκευής, διακίνησης και διάθεσης παράνομων – απαγορευμένων αναβολικών ουσιών, επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Κρήτη και Ήπειρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, εκτός των εκατοντάδων χιλιάδων αναβολικών, και τα εξής: :

-301 ηρεμιστικά χάπια και 40 ναρκωτικά χάπια (MDMA),

-6.520 γραμμάρια καπνού,

-6,2 γραμμάρια κάνναβης,

-αεροβόλο όπλο και 2 μαχαίρια,

-13 φυσίγγια αερίου και 29 αβολίδοτα φυσίγγια,

-μηχανικός εξοπλισμός παρασκευής αναβολικών σκευασμάτων,

-πλήθος πρώτων υλών, κενών συσκευασιών,

-19 κινητά τηλέφωνα,

-9 ηλεκτονικοί υπολογιστές (2 σταθεροί και 7 φορητοί),

-2 tablets,

-σκληρός δίσκος και 2 μέσα αποθήκευσης USB,

-155.499 ευρώ και 136 δολάρια ΗΠΑ και

-πλήθος εγγράφων-ιδιόχειρων σημειώσεων.

Τα αδικήματα που βαραίνουν τα μέλη της σπείρας είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

 

 

