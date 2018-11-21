search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 15:48
21.11.2018 08:56

Βουτιά θανάτου για Γερμανό από τα 95 μέτρα – Δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο (Σκληρό βίντεο)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τον θανάσιμο τραυματισμό 50χρονου Γερμανού στην Πορτογαλία, ο οποίος έπεσε από βράχο ύψους 95 μέτρων, αλλά προδόθηκε από το αλεξίπτωτο.

Ο ίδιος εμφανίζεται στο χείλος του γκρεμού μαζί με ένα άλλο άτομο, πηδούν ταυτόχρονα ωστόσο το δικό του αλεξίπτωτο δεν άνοιξε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο έδαφος.
Στο ίδιο σημείο, είχε χάσει τη ζωή του το 2013 ένας 29χρονος Σουηδός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

