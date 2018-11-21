Βουτιά θανάτου για Γερμανό από τα 95 μέτρα – Δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο (Σκληρό βίντεο)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τον θανάσιμο τραυματισμό 50χρονου Γερμανού στην Πορτογαλία, ο οποίος έπεσε από βράχο ύψους
Ο ίδιος εμφανίζεται στο χείλος του γκρεμού μαζί με ένα άλλο άτομο, πηδούν ταυτόχρονα ωστόσο το δικό του αλεξίπτωτο δεν άνοιξε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο έδαφος.
Στο ίδιο σημείο, είχε χάσει τη ζωή του το 2013 ένας 29χρονος Σουηδός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
