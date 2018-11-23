Ζευγάρι μάζεψε μανιτάρια, τα μαγείρεψε και δηλητηριάστηκε – Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο οσηλεύονται δύο άτομα ύστερα από κατάποση δηλητηριωδών μανιταριών.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, όταν ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος μαζί με τη σύζυγό του από την Σρι Λάνκα, μάζεψαν μανιτάρια από την ύπαιθρο.

Εν συνεχεία τα μαγείρεψαν και τα έφαγαν για να μεταφερθούν ακολούθως σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Πηγή: philenews