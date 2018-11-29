Διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Συνελήφθη ο κυβερνήτης του

Ο κυβερνήτης του Ρίο ντε Τζανέιρο Λουίς Φερνάντου Πεσάου συνελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για διαφθορά, δύο χρόνια μετά τη θεαματική πτώση του Σέρζιου Καμπράλ, του προκατόχου του στην κορυφή του κρατιδίου αυτού που μαστίζεται από τη βία.

«Ο κυβερνήτης είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπραξε πολλά εγκλήματα εις βάρος της δημοσίας διοίκησης, κυρίως διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εισαγγελία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Globo News μετέδωσε απευθείας πλάνα από την ανάπτυξη της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην επίσημη κατοικία του αξιωματούχου, στο μέγαρο Λαρανχέιρας στο Ρίο. Ο Λουί Φερνάντου Πεσάου συνελήφθη την ώρα που έπαιρνε το πρωινό του.

Οι υποψίες που τον βαραίνουν αφορούν την εποχή όπου ήταν αναπληρωτής κυβερνήτης του Σέρζιου Καμπράλ, ο οποίος φυλακίστηκε τον Νοέμβριο του 2016 και καταδικάστηκε συνολικά σε ποινή κάθειρξης 180 χρόνων και πλέον για διαφθορά.

Όμως ο Λουίς Φερνάντου Πεσάου, αντίθετα με τον προκάτοχό του, συνελήφθη στη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του, αν και η θητεία του τελειώνει σε έναν μήνα. Μόνον ο κυβερνήτης της Μπραζίλια Ζοζέ Αρούδα είχε συλληφθεί ενώ ακόμη βρισκόταν στην εξουσία το 2010.

Ο Πεσάου, ο οποίος εξελέγη κυβερνήτης το 2014 ως υποψήφιος του κεντροδεξιού κόμματος MDB του νυν προέδρου Μισέλ Τέμερ, συνελήφθη βάσει μιας καταγγελίας ενός πρώην συνεργάτη του Καμπράλ που ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά, και ο οποίος τώρα κρατείται, του Κάρλος Μιράντα, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση της ποινής του.

Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο Πεσάου λάμβανε μηνιαίως 150.000 ρεάλ (περίπου 40.000 δολάρια με τη σημερινή ισοτιμία) και δωρεές στο τέλος του έτους που μπορεί να φθάνουν το ένα εκατομμύριο ρεάλ (263.000 δολάρια).

Τα χρήματα αυτά δόθηκαν από επιχειρήσεις και μεσάζοντες που συνδέονταν με συμβόλαια του κυβερνείου του Ρίο ντε Ζανέιρο για την περίοδο 2007-2014.

«Υπάρχουν ίχνη πληρωμών σε είδος ύψους 25 εκατομμυρίων ρεάλ (περίπου 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων με τη σημερινή ισοτιμία), ένα ποσό που ουδόλως συνάδει με τη δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση» του κυβερνήτη, υποστηρίζει η εισαγγελία.

Ο Σέρζιου Καμπράλ είχε χαρακτηριστεί από τους εισαγγελείς «Πλυντήριο Εξπρές», στο πλαίσιο μιας εμβληματικής έρευνας για τον αγώνα κατά της διαφθοράς στη Βραζιλία, ως ο επικεφαλής ενός δικτύου που υπεξαιρούσε συστηματικά χρήματα από όλα τα δημόσια έργα, περιλαμβανομένων και εκείνων για την ανακαίνιση του μυθικού ποδοσφαιρικού σταδίου Μαρακανά για το Μουντιάλ του 2014.

Οι αποκαλύψεις για το ιδιαίτερα ακριβό στυλ της ζωής του είχαν προκαλέσει σκάνδαλο στη Βραζιλία.

Ο Λουίς Φερνάντο Πεσάου κρατάει πιο διακριτικό προφίλ. Το πραγματικό του όνομα είναι Λουίς Φερνάντου Σούζα, αλλά απέκτησε το επώνυμο «Πεσάου» (μεγάλο πόδι) επειδή φοράει παπούτσι νούμερο 47.

Προσβληθείς από καρκίνο το 2016, ο κυβερνήτης εγκατέλειψε τα καθήκοντά του για ιατρικούς λόγους για επτά μήνες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων το πέρασε στο αγρόκτημά του στο Πιράλ, μια μικρή πόλη σε μια αγροτική περιοχή 100 χιλιόμετρα από το Ρίο, απ΄όπου κατάγεται.

Στη διάρκεια της θητείας του, κληρονόμησε από τον Καμπράλ τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία του κρατιδίου του, που ακόμη και σήμερα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Το Ρίο αντιμετωπίζει επίσης μεγάλα προβλήματα βίας που ώθησαν τον πρόεδρο Τέμερ να αναθέσει με διάταγμα τον Φεβρουάριο τη διοίκηση των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας στον στρατό. Χωρίς αποτέλεσμα.

Η ασφάλεια υποτίθεται ότι είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης του κρατιδίου, αλλά ο ίδιος ο Πεσάου είχε ομολογήσει εκείνη την εποχή ότι δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει την κλιμάκωση της βίας, που συνδέεται επίσης με τη έλλειψη χρηματοδοτήσεων για τις δυνάμεις ασφαλείας.

Νέος κυβερνήτης εξελέγη τον Οκτώβριο ο Ουίλσον Βίτσελ ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου. Ενστερνίζεται τις ιδέες του ακροδεξιού εκλεγμένου προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, τασσόμενος για παράδειγμα υπέρ της χρησιμοποίησης ελεύθερων σκοπευτών για την καταπολέμηση των λαθρεμπόρων ναρκωτικών, ακόμη και χωρίς να έχουν σημειωθεί συγκρούσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ