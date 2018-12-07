search
07.12.2018 09:26

Ξεπέρασε κάθε κίνδυνο ο Μιχάλης Μητρούσης

Ξεπέρασε κάθε κίνδυνο ο Μιχάλης Μητρούσης

 

Ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης λίγες ώρες πριν ανέβει στο σανίδι για τον ρόλο που κρατάει στην παράσταση Λωξάντρα, αισθάνθηκε αδιαθεσία, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ. 

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι δικοί του άνθρωποι, η σύζυγός του Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου και η κόρη του, η τραγουδίστρια Μαρίλια η οποία δεν έφυγε λεπτό από κοντά του.

Ο Μιχάλης Μητρούσης είναι καλά στην υγεία του και η Μαρίλια είπε στην εκπομπή «Ευτυχείτε»: «Είναι καλά στην υγεία του. Παιδιά, ο πατέρας μου πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να κάνει τόσο θέατρο. Ήταν ένα επεισόδιο που το έπαθε από υπερκόπωση καθαρά… Είχε πρεμιέρα, αισθάνθηκε δυσφορία και πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν ένα σοβαρό επεισόδιο. Το έπαθε από την πίεση και την κόπωση, όπως θα μπορούσε να το πάθει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος… δεν είχε ούτε ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα… Μας τρόμαξε η αλήθεια αυτή είναι»!

