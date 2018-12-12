ΠΟΣΠΕΡΤ: Στο «καμίνι» του Καμίνη ο «Αθήνα 9.84»

Την στήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9.84» εξέφρασε μέσω ανακοίνωσής της η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Μάλιστα κατηγορεί τον δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη ότι παριστάνει τον «Πόντιο Πιλάτο» , δείχνοντας τον «Γολγοθά στους εργαζόμενους, αφήνοντάς τους στο έλεος των δικών του «ειδικών», που στο όνομα μιας δήθεν εξυγίανσης, είτε απολύουν, είτε περικόπτουν μισθούς με μερική καταβολή δεδουλευμένων, είτε μετατρέποντας αυθαίρετα και παράνομα υπαρχουσες συμβάσεις εργασίας από πλήρους σε μερικής απασχόλησης».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ:

«Η ΠΟΣΠΕΡΤ στέκεται δυναμικά αλληλέγγυα στον αγώνα των εργαζόμενων του ραδιοσταθμού 984 για να μην περάσουν οι επιθέσεις της διοίκησης Καμίνη.

Αυτός που πρίν παρουσιασθεί σαν δήθεν «συνήγορος του δημότη» ήταν «συνήγορος του πολίτη», διδάσκοντας περιστασιακά σαν επίκουρος στη Νομική «Συνταγματικό δίκαιο», είναι αυτός που έβαλε στο «καμίνι» του «εκσυγχρονισμένου» νεοφιλελευθερισμού, το Σύνταγμα και τα εξ αυτού πηγάζοντα δικαιώματα των εργαζόμενων στον 984 αν όχι τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Είναι αυτός που παριστάνοντας τον «Πόντιο Πιλάτο» δείχνει τον Γολγοθά στους εργαζόμενους, αφήνοντάς τους στο έλεος των δικών του «ειδικών», που στο όνομα μιας δήθεν εξυγίανσης, είτε απολύουν, είτε περικόπτουν μισθούς με μερική καταβολή δεδουλευμένων, είτε μετατρέποντας αυθαίρετα και παράνομα υπαρχουσες συμβάσεις εργασίας από πλήρους σε μερικής απασχόλησης.

Δεν ξέρουμε αν μετά από όλα αυτά τα μέτρα «εξυγίανσης», συνεχίζει να έχει ραδιοφωνική εκπομπή ο απερχόμενος Δήμαρχος ή να πληρώνεται αδρά από τον 984 ένας εκ των συμβούλων του, όπως και και κάποιες πρώην «τηλεπερσόνες» που κάνουν την επικοινωνιακή τους προετοιμασία με εκπομπές σαν οιωνεί υποψήφιες εν όψει εκλογών. Πώς να χαρακτηρίσεις αυτόν που την ώρα των απολύσεων προσλαμβάνει άλλους με «μπλοκάκια».

Στο όνομα των ελλειμμάτων του Αθήνα 9.84 ύψους 150.000 ευρώ, ο πλεονασματικός (όπως διαφημίζει συνεχώς η διοίκηση Καμίνη) Δήμος Αθήνας κλιμακώνει τις επιθέσεις του στους εργαζόμενους, βάζοντας τους να πληρώσουν αυτοί “τα σπασμένα” της διαχειριστικής του αδυναμίας.

Η συνέλευση των εργαζομένων ομόφωνα απέρριψε το προτεινόμενο σχέδιο προκαλώντας την οργή της διοίκησης του 984 που με τις ευλογίες του κ Καμίνη, προχώρησε στη μείωση των μισθών πέντε εργαζόμενων, έως και 50%.

Οι απλοί εργαζόμενοι δεν είναι ούτε πρόβατα για σφαγή ή κούρεμα, ούτε οι «Ιφιγένειες» που πρέπει να θυσιαστούν για να πνεύσει ούριος άνεμος που θα διώξει τον κουρνιαχτό από τη δική του κακοδιαχείριση και τα ρουσφέτια στον 984.

Όλοι μαζί σαν μια γροθιά πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα τους εναντίον αυτής της «εκσυγχρονισμένης» νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, ένας αγώνας που αφορά όλους.

Εδώ και τώρα η «ανεξάρτητη» διοίκηση του 984, να πάρει πίσω όλες αυτές τις απαράδεκτες και παράνομες αποφάσεις και να σταματήσει τον εκφοβισμό και τις απειλές εναντίον των εργαζομένων».