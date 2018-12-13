Ασύλληπτα ποσά για τη χρυσή ταμπακιέρα του Ιωάννη Καποδίστρια

Σε δημοπρασία βγαίνει το προσεχές Σάββατο η χρυσή ταμπακιέρα του Ιωάννη Καποδίστρια με την τιμή εκτίμησης να υπολογίζεται πάνω από 35.000 ευρώ.

Στην ταμπακιέρα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας υπάρχει παράσταση του αναγεννώμενου Φοίνικα, κατασκευασμένη το 1826 από τον διάσημο κοσμηματοποιό της Γενεύης και μεγάλο φιλέλληνα J. F. Bautte με την καθοδήγηση του ίδιο του Καποδίστρια.

Η χρυσή ταμπακιέρα του Καποδίστρια βρισκόταν σε Ελβετική Συλλογή, η οποία εκποιήθηκε στο Λονδίνο, απ’ όπου και αγοράστηκε από τον σημερινό της κάτοχο. Πρόκειται για ένα από τα έργα που περιλαμβάνονται στην δημοπρασία Νεοελληνικής Ζωγραφικής, Φιλελληνικών και Ιστορικών Αντικειμένων του οίκου «Βέργος», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Πέρα από το προσωπικό αντικείμενο του Ιωάννη Καποδίστρια, η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης έργα 19ου και 20ού αιώνα που υπογράφουν εκπρόσωποι της νεοελληνικής τέχνης, όπως: Α. Ακριθάκης, Α. Αστεριάδης, Σπ. Βασιλείου, Γ. Γαΐτης, Ν. Εγγονόπουλος, Φ. Κόντογλου, Μ. Μακρουλάκης, Γ. Μόραλης, Χ. Μπότσογλου, Αι. Προσαλέντης, Γ. Σπυρόπουλος, Θ. Στάμος, Π. Τέτσης, Μ. Τόμπρος, Κ. Τσόκλης κ.ά.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

η Σπουδή για το μήνα Μάιο του Γιάννη Τσαρούχη

Το πορτραίτο νέου του ιδίου καλλιτέχνη

Το γεμάτο ευαισθησία Fleur του Τάκη

Τα ασυνήθιστα Τρία λάστιχα του Παύλου

Ο Ορνιθοκλέπτης του Γιαννούλη Χαλεπά

Ο ασημένιος δίσκος με το οικόσημο και τα αρχικά του Δ. Σολωμού

Το πορτραίτο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, φιλοτεχνημένο από τον Διονύσιο Τσόκο (1849)

Πηγή: ΑΠΕ