search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 07:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2018 13:12

Ασύλληπτα ποσά για τη χρυσή ταμπακιέρα του Ιωάννη Καποδίστρια

13.12.2018 13:12
Ασύλληπτα ποσά για τη χρυσή ταμπακιέρα του Ιωάννη Καποδίστρια - Media

 

Σε δημοπρασία βγαίνει το προσεχές Σάββατο η χρυσή ταμπακιέρα του Ιωάννη Καποδίστρια με την τιμή εκτίμησης να υπολογίζεται πάνω από 35.000 ευρώ.

Στην ταμπακιέρα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας υπάρχει παράσταση του αναγεννώμενου Φοίνικα, κατασκευασμένη το 1826 από τον διάσημο κοσμηματοποιό της Γενεύης και μεγάλο φιλέλληνα J. F. Bautte με την καθοδήγηση του ίδιο του Καποδίστρια.

Η χρυσή ταμπακιέρα του Καποδίστρια βρισκόταν σε Ελβετική Συλλογή, η οποία εκποιήθηκε στο Λονδίνο, απ’ όπου και αγοράστηκε από τον σημερινό της κάτοχο. Πρόκειται για ένα από τα έργα που περιλαμβάνονται στην δημοπρασία Νεοελληνικής Ζωγραφικής, Φιλελληνικών και Ιστορικών Αντικειμένων του οίκου «Βέργος», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Πέρα από το προσωπικό αντικείμενο του Ιωάννη Καποδίστρια, η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης έργα 19ου και 20ού αιώνα που υπογράφουν εκπρόσωποι της νεοελληνικής τέχνης, όπως: Α. Ακριθάκης, Α. Αστεριάδης, Σπ. Βασιλείου, Γ. Γαΐτης, Ν. Εγγονόπουλος, Φ. Κόντογλου, Μ. Μακρουλάκης, Γ. Μόραλης, Χ. Μπότσογλου, Αι. Προσαλέντης, Γ. Σπυρόπουλος, Θ. Στάμος, Π. Τέτσης, Μ. Τόμπρος, Κ. Τσόκλης κ.ά.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

η Σπουδή για το μήνα Μάιο του Γιάννη Τσαρούχη

Το πορτραίτο νέου του ιδίου καλλιτέχνη

Το γεμάτο ευαισθησία Fleur του Τάκη

Τα ασυνήθιστα Τρία λάστιχα του Παύλου

Ο Ορνιθοκλέπτης του Γιαννούλη Χαλεπά

Ο ασημένιος δίσκος με το οικόσημο και τα αρχικά του Δ. Σολωμού

Το πορτραίτο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, φιλοτεχνημένο από τον Διονύσιο Τσόκο (1849)

Πηγή: ΑΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kifissos_kinisi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό: Μπλοκαρισμένη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά – 2 τραυματίες

ftera tainia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κριτική ταινίας: «Ένα πράγμα με φτερά» – Μια τόσο… κοντινή απουσία

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast – Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΠΑ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές: ποιοι μικροί επαγγελματίες απαλλάσσονται και υπό ποιες προϋποθέσεις

syntages-new
CUCINA POVERA

Pancakes τιραμισού, με κρέμα μασκαρπόνε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

papargiropoulos-theofania-new
LIFESTYLE

Θεοφάνια: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε στα παγωμένα νερά για να πιάσει τον Τίμιο Σταυρό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 07:05
kifissos_kinisi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο μεταξύ φορτηγών στον Κηφισό: Μπλοκαρισμένη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά – 2 τραυματίες

ftera tainia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κριτική ταινίας: «Ένα πράγμα με φτερά» – Μια τόσο… κοντινή απουσία

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast – Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

1 / 3