Morgan Stanley: Η ταχεία μείωση των NPEs θα απαιτήσει κεφάλαια 11,1 δισ. 

Η επίτευξη των στόχων για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περιορίζει τo περιθώριo βελτιωμένων εσόδων των ελληνικών τραπεζών, σχολιάζει η Morgan Stanley σε νέα της έκθεσή της για την Ελλάδα, επισημαίνοντας πως ο δείκτης των NPEs για το 2021 εξακολουθεί να αναμένεται αυξημένο, άνω του 20%.

