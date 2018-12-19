search
19.12.2018

Morgan Stanley: Η ταχεία μείωση των NPEs θα απαιτήσει κεφάλαια 11,1 δισ. 

Η επίτευξη των στόχων για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περιορίζει τo περιθώριo βελτιωμένων εσόδων των ελληνικών τραπεζών, σχολιάζει η Morgan Stanley σε νέα της έκθεσή της για την Ελλάδα, επισημαίνοντας πως ο δείκτης των NPEs για το 2021 εξακολουθεί να αναμένεται αυξημένο, άνω του 20%.

Διαβάστε περισσότερα στο economy365.gr

