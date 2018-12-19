«Στο σφυρί» η ταμπακιέρα του Καποδίστρια και το ρολόι του Σολωμού – Πόσο έπιασαν σε δημοπρασία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημοπρασία Νεοελληνική Ζωγραφική, Φιλελληνικά και Ιστορικά Αντικείμενα του οίκου Βέργος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οίκου, ο συνολικός τζίρος των 1.110.971 ευρώ σε συνδυασμό με το ζωηρό ενδιαφέρον για τα περισσότερα έργα (ποσοστό πώλησης 78%) και την εμφάνιση πολλών νέων αγοραστών δίνουν ελπιδοφόρα μηνύματα για την πορεία της αγοράς τέχνης στη χώρα μας.

Στο πρώτο μέρος (Νεοελληνική Ζωγραφική) μεγάλος ανταγωνισμός υπήρξε για τα έργα του Γ. Τσαρούχη, Σπουδή για το μήνα Μάιο (57.834 ευρώ) και Τέχνη – Έρως (12.209 ευρώ), τα γλυπτά του Γ. Χαλεπά, Ορνιθοκλέπτης 20.794 ευρώ) και Κονιάκ (20.794 ευρώ) όπως και για τη Θαλασσογραφία του Ι. Αλταμούρα (9.786 ευρώ).

Στο δεύτερο μέρος (Φιλελληνικά & Ιστορικά Αντικείμενα) την έκπληξη έκανε η προσωπική ταμπακιέρα του Ιωάννη Καποδίστρια που έφτασε τις 73.392 ευρώ. Ξεχώρισαν επίσης το ρολόι του Δ. Σολωμού (26.910 ευρώ) και τα φιλοτεχνημένα από τον Δ. Τσόκο πορτραίτα του Αλ. Μαυροκορδάτου (29.357 ευρώ) και του Σπ. Παπαλεξόπουλου (36.696 ευρώ).