Τραμπ: Είμαι έτοιμος για να διαρκέσει το «shutdown» μήνες, ακόμα και χρόνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» για το ενδεχόμενο το shutdown, η μερική αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και περισσότερο από έναν χρόνο, αν και εκτιμάει ότι αυτό το σενάριο είναι ελάχιστα πιθανό.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις του ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος Τσακ Σούμερ, σύμφωνα με τον οποίο ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε ότι το shutdown θα μπορούσε να διαρκέσει «πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μήνες ή και χρόνια», ο Τραμπ τις επιβεβαιώσει λέγοντας: «Ναι, το είπα αυτό».

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, όμως είμαι έτοιμος» συμπλήρωσε.