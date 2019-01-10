Απόσχιση κλάδων στη Βιοχάλκο

Απόσχιση του κλάδου παραγωγής προφίλ αλουμινίου και του κλάδου πρόσθετης επεξεργασίας προφίλ για την αυτοκινητοβιομηχανία αποφάσισε η θυγατρική εταιρία της Viohalco, Etem Bulgaria.

Οι δύο κλάδοι θα εισφερθούν αντίστοιχα σε δύο θυγατρικές της Εtem Bulgaria.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση η απόφαση αυτή θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της επενδυτικής συμφωνίας που έχει συνάψει η Etem Bulgaria με την Gestamp, κορυφαίο διεθνή όμιλο που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή μεταλλικών τμημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα δημιουργηθούν δύο κοινοπραξίες, οι οποίες θα επικεντρωθούν στη διέλαση και την επεξεργασία προφίλ αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 30 εκατ. ευρώ προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τα επόμενα τρία χρόνια, για την εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης και σχετικών μηχανημάτων για περαιτέρω επεξεργασία προφίλ αλουμινίου στη Βουλγαρία.

Τονίζεται ακόμη ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την θέση της Etem Bulgaria στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και θα συμβάλει στην επιτυχή κάλυψη της αυξημένης ζήτησης προϊόντων αλουμινίου, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου.

Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας.