ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ προαναγγέλλει μια «σημαντική» ανακοίνωση για το shutdown 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την Παρασκευή ότι θα προβεί σε μια “σημαντική” ανακοίνωση σήμερα Σάββατο στις 15:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, ώρα Ελλάδας) για την “ανθρωπιστική κρίση στα νότια σύνορα μας” και για την μερική αναστολή λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους, γνωστό ως shutdown, που βρίσκεται πλέον στην 28η του μέρα.

“Θα πραγματοποιήσω μια σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με την Ανθρωπιστική Κρίση στα Νότια Σύνορά μας και για το Shutdown, αύριο απόγευμα στις 15:00, ζωντανά από τον Λευκό Οίκο”, δήλωσε ο Τραμπ μέσω Twitter, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αδιαλλαξία του Αμερικανού προέδρου και των Δημοκρατικών στο ζήτημα του προϋπολογισμού έχει αφήσει απλήρωτους 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από τις 22 Δεκεμβρίου.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται το τείχος που ο Τραμπ θέλει να ανεγερθεί στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό και για το οποίο ζητά να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ποσό ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή του.

Οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.