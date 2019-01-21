Ο Τζον Μπον Τζόβι μοιράζει δωρεάν φαγητό στα θύματα του «Shutdown»

Το κατάστημα «JBJ Soul Kitchen» στο Νιου Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν γεύματα στους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και τις οικογένειές τους που έμειναν άνεργοι κατά τη διάρκεια του «λουκέτου» που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το εστιατόριο του Τζον Μπον Τζόβι άνοιξε τις πόρτες του το 2011 ενώ έγινε ευρέως γνωστό καθώς περισσότερο κι από τον διάσημο ιδιοκτήτη του, προσέλκυε κόσμο καθώς επέτρεπε στους πελάτες του να πληρώνουν όσο θέλουν και όσο το επιτρέπει η τσέπη τους.

«Η ελπίδα είναι πεντανόστιμη» ήταν μάλιστα το μότο του εστιατορίου όταν άνοιξε με τα φαγητά του καταλόγου να μην συνοδεύονται από το βασικό… Από τις τιμές!

«Στόχος του Soul Kitchen είναι να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους που είναι σε πραγματική ανάγκη να έχουν ένα πιάτο φθηνού αλλά υγιεινού φαγητού», είχε πει ο Μπον Τζόβι αναφερόμενος στο εστιατόριο του.