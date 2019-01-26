search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 19:45
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2019 11:26

Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας καλλιεργούν φαρμακευτικά μανιτάρια σε γυάλες – Με αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση

26.01.2019 11:26
Μανιτάρια: Το μυστικό της αντιγήρανσης - Media

 

Υπάρχουν φαρμακευτικά μανιτάρια με σημαντικές ωφέλιμες δράσεις για την υγεία; Κατά πόσο αυτά τα μανιτάρια είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό;

Τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας γίνεται πειραματική βιοτεχνολογική παραγωγή εδώδιμων φαρμακευτικών μανιταριών που διαθέτουν σημαντικές ωφέλιμες δράσεις για την υγεία (αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική, υποχοληστεριναιμική, υπογλυκαιμική, ηπατοπροστατευτική, αντιμικροβιακή, πρεβιοτική δράση, κ.ά.) σε υγρό συνθετικό υπόστρωμα, μέσω ζύμωσης.

Τα μανιτάρια αυτά, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας δρ. Ιωάννης Γιαβάσης, Μικροβιολόγος-Βιοτεχνολόγος, είναι ακόμη ελάχιστα γνωστά στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ωστόσο αποτελούν εδώ και πολλούς αιώνες βασικό συστατικό της παραδοσιακής κουζίνας και της παραδοσιακής ιατρικής στην Κίνα, Ιαπωνία και την Άπω Ανατολή γενικότερα και θεωρούνται ελιξίρια υγείας και μακροζωίας. Τα τελευταία χρόνια πολλές κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν αυτές τις βιολογικές δράσεις και έχουν οδηγήσει στην παραγωγή σχετικών φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφοφαρμάκων διεθνώς.

Η καλλιέργειά τους στην Κίνα, γίνεται κυρίως σε σακιά από άχυρα ή πριονίδια, ή σε εμβολιασμένους με τον κατάλληλο μύκητα κορμούς δένδρων που τοποθετούνται σε θερμοκήπια με μερικώς ελεγχόμενες ή μη ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Η συμβατική αυτή μέθοδος απαιτεί αρκετούς μήνες μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των μανιταριών και είναι ευάλωτη σε επιμολύνσεις, δηλαδή στην επικράτηση άγριων μυκήτων που καταστρέφουν τα μανιτάρια αυτά.

Η μέθοδος της καλλιέργειας των φαρμακευτικών μανιταριών σε υγρό θρεπτικό υπόστρωμα σε γυάλινες φιάλες και σε βιοαντιδραστήρες, είναι μια εναλλακτική μέθοδος που εφαρμόζεται στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και εξασφαλίζει την παραγωγή των φαρμακευτικών μανιταριών εντός μόλις 2-3 εβδομάδων, χωρίς επιμολύνσεις, υπό απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ. Ιωάννης Γιαβάσης, η βιοτεχνολογική παραγωγή παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, ιδίως για τα ακριβά φαρμακευτικά μανιτάρια, που δεν καταναλώνονται απαραίτητα στην γνωστή καρποφόρα μορφή του μανιταριού, αλλά και ως σκόνη ή ως διάλυμα.

Στο εργαστήριο ως τώρα έχει μελετηθεί η φυσιολογία και οι συνθήκες ανάπτυξης των φαρμακευτικών μανιταριών Ganoderma lucidum και Lentinus edodes, καθώς και του πιο γνωστού εδώδιμου μανιταριού Pleurotus ostreatus σε υγρό συνθετικό υπόστρωμα, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και η καλλιέργεια ενός ακόμη φαρμακευτικού μύκητα, του Μonascus purpureus που παράγει ουσίες που μειώνουν τη χοληστερόλη.

Στόχος είναι, μια εφικτή και οικονομικά βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή σε επόμενο στάδιο, με σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, από την ως τώρα έρευνα του εργαστηρίου έχει φανεί πως αυτά και άλλα εδώδιμα φαρμακευτικά μανιτάρια έχουν σημαντικές πρεβιοτικές δράσεις, δηλαδή ενισχύουν την ωφέλιμη εντερική μικροχλωρίδα και την επιβίωση των προβιοτικών βακτηρίων στις αντίξοες συνθήκες. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

tsipras putin
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: «Βρες τα με τη Μέρκελ» – Τι αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας για τις συνομιλίες με Πούτιν

martikas andriotou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Οι συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος ψευτεπενδυτών -«Nα σώσω τη ζωή μου»

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Αποχωρεί από τη Γάζα η αμφιλεγόμενη ανθρωπιστική οργάνωση GHF

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Το «Σόι σου» συνέχισε το ράλι τηλεθέασης με διψήφια ποσοστά και την προηγούμενη Παρασκευή (21/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 19:42
tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

tsipras putin
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: «Βρες τα με τη Μέρκελ» – Τι αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας για τις συνομιλίες με Πούτιν

martikas andriotou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Οι συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος ψευτεπενδυτών -«Nα σώσω τη ζωή μου»

1 / 3