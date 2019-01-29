search
29.01.2019 19:46

Εμπλοκή στη Βουλή: Με ονομαστική ψηφοφορία το ν/σ για το ΑΣΕΠ

29.01.2019 19:46
Εμπλοκή στη Βουλή: Με ονομαστική ψηφοφορία το ν/σ για το ΑΣΕΠ - Media
 
Στην πρώτη κοινοβουλευτική αρρυθμία προσέκρουσε η προγραμματισμένη, για σήμερα, ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον στρατηγικό προγραμματισμό των προσλήψεων και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ.
 
Προ της εκπεφρασμένης βούλησης των βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να μην ψηφίσουν τρία άρθρα του νομοσχεδίου, που αφορούν στο γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη διοικητική ανασυγκρότηση, στο Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης και στην Υποστήριξη Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το προεδρείο πρότεινε απόψε στην Ολομέλεια ονομαστική ψηφοφορία.
 
Η ονομαστική ψηφοφορία προτάθηκε, με βάση το άρθρο 70 του Κανονισμού της Βουλής, που δίνει αυτή τη δυνατότητα στον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής, αν το κρίνει αναγκαίο. Γιατί; Διότι πλέον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται από 145 βουλευτές αλλά δεν είναι πάντα δεδομένη η ψήφος των ανεξάρτητων βουλευτών που τη στήριξαν στην πρόταση εμπιστοσύνης.
 
Μολονότι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίζουν επί της αρχής το νομοσχέδιο, η ονομαστική ψηφοφορία κρίθηκε επιβεβλημένη από το προεδρείο, για τα τρία άρθρα που οι ΑΝΕΛ δεν δίνουν θετική ψήφο. Στόχος να τοποθετηθούν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που εκείνη την ώρα έλειπαν από την αίθουσα και να διαπιστωθεί αν υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία.
 
Η ανακοίνωση του Γιώργου Βαρεμένου προκάλεσε την αντίδραση της ΝΔ που υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να γίνει άμεσα η ψηφοφορία, όχι ονομαστική, αλλά δι΄εκφωνήσεως, με τους εισηγητές των κομμάτων από τους οποίους τεκμαίρεται και η πλειοψηφία που λαμβάνει ή δεν λαμβάνει ένα νομοθέτημα. Το προεδρείο επέμεινε όμως και έτσι η ψηφοφορία του νομοσχεδίου μεταφέρεται για αύριο Τετάρτη.
 
Με δεδομένο το κοινοβουλευτικό τοπίο που διαμόρφωσε η αποχώρηση των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι εφεξής το ίδιο το προεδρείο της Βουλής θα ζητάει ονομαστικές ψηφοφορίες για να διαπιστώνεται πότε υπάρχει ή δεν υπάρχει πλειοψηφία.
 
Χαρακτηριστικές του κλίματος που πιθανολογείται ότι θα επαναληφθεί σε επόμενες ψηφοφορίες, είναι οι διάλογοι απόψε στην Ολομέλεια.
 
Με την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Βαρεμένος κήρυξε περαιωμένη τη συνεδρίαση και ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία δι’ εκφωνήσεως.
 
Ο κ. Βαραμένος επικαλέστηκε το άρθρο 72 του Κανονισμού σύμφωνα με το οποίο, αν ο πρόεδρος της Βουλής το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να προχωρήσει σε ονομαστική ψηφοφορία.
 
“Σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθούμε στις ψηφοφορίες, οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες, ψηφίζουν διά των εισηγητών τους. Σε αυτή τη διαδικασία δεν εκφράζονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι πλέον αριθμούν τους δεκαέξι (16). Επομένως, σε όσα άρθρα δεν διαφαίνεται, να διαμορφώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία, από τις ψήφους των εισηγητών των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία επί των συγκεκριμένων άρθρων, ώστε να εκφραστούν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που δεν εκπροσωπούνται από καμία ΚΟ”, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο αντιπρόεδρος Γιώργος Βαρεμένος ανακοίνωσε αρχικά ότι ξεκινά ονομαστική ψηφοφορία.
 
Την ώρα όμως που ο κ. Βαρεμένος εκκινούσε την ονομαστική ψηφοφορία, επί της αρχής του νομοσχεδίου, παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μάκης Βορίδης.
 
“Εάν δεν διαμορφώνεται πλειοψηφία, γιατί θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία”; είπε ο Μάκης Βορίδης.
 
“Επειδή υπάρχει το φαινόμενο των ανεξαρτήτων βουλευτών, που είναι περισσότεροι από μια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μη δημιουργείτε ζήτημα τώρα κύριε Βορίδη για θόρυβο”, απάντησε ο Γιώργος Βαρεμένος.
 
“Δεν έχω διάθεση για θόρυβο. Έχω διάθεση να αντιληφθώ με ποιες διατάξεις προχωράτε”, είπε ο Μάκης Βορίδης και δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσει ονομαστική ψηφοφορία για άρθρα που δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία αλλά να ανακοινωθεί από το προεδρείο ότι απορρίπτονται.
 
“Είναι ένα πρωτοφανές μεταπολιτευτικό φαινόμενο. Και προχωράμε σε ονομαστική ψηφοφορία”, είπε ο Γιώργος Βαρεμένος.
 
“Είναι πρωτοφανές διότι δεν έχετε την πλειοψηφία”, είπε ο Μάκης Βορίδης και πρόσθεσε απευθυνόμενος στον αντιπρόεδρο της Βουλής: “Δηλαδή, εσείς ο ίδιος θα διαπιστώνετε ότι είστε μειοψηφία και αφού διαπιστώνετε ότι είστε μειοψηφία, και αντί να πείτε ότι απορρίφθηκε κάποια διάταξη, θα κρίνετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ονομαστική; Η Βουλή ψηφίζει. Όταν ψηφίζει αποφασίζει κιόλας. Ψήφισε η Βουλή και αποφάσισε. Εσείς έρχεστε και λέτε ‘ας ψηφίσουμε και αν δεν μ΄αρέσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα κάνουμε ονομαστική’! Αυτό λέτε!”, είπε ο Μάκης Βορίδης.
 
“Αφήστε τις δολιχοδρομίες. Θα διαπιστώσετε με ακρίβεια ποια πλειοψηφία υπάρχει με τον τρόπο που ανακοίνωσα (σ.σ. ονομαστική ψηφοφορία)” είπε ο Γιώργος Βαρεμένος.
 
“Καταργείτε την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου! Επειδή δεν σας αρέσει το αποτέλεσμα, λέτε θα ξαναμετρήσετε! Πρέπει στην παρούσα συνεδρίαση να διαπιστώσετε αν υπάρχει πλειοψηφία ή δεν υπάρχει”, είπε ο Μάκης Βορίδης.
 
“Το νόημα μιας ψηφοφορίας είναι να βρούμε αν υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Μέχρι τώρα εφόσον επιτυγχάνετο πλειοψηφία ενός ή αθροιστικά και δύο κομμάτων, προχωρούσαμε τεκμαίροντες ότι η όλη η κοινοβουλευτική δύναμη κάθε κόμματος αθροίζεται και έτσι δημιουργείται η απαιτούμενη πλειοψηφία. Τώρα έχουμε μια ειδική περίπτωση κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Όμως επ ουδενί δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη την εκφρασμένη βούληση και την ψήφο όλων των βουλευτών, είτε ανήκουν σε κοινοβουλευτική ομάδα είτε είναι ανεξάρτητοι. Για το λόγο αυτό αν δεν συγκεντρώνεται η πλειοψηφία από τα κόμματα, θα πρέπει να ερωτηθούν ένας καθ΄όλα μη ευκαταφρόνητος αριθμός βουλευτών που είναι ανεξάρτητοι”, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Γκιόλας.
 
Έτσι ο αντιπρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι λύεται η συνεδρίαση για αύριο στις 12 το μεσημέρι προκειμένου να γίνει ονομαστική ψηφοφορία.
