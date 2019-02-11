Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν: «Αν μας επιτεθούν οι ΗΠΑ θα ισοπεδώσουμε Χάιφα και Τελ Αβίβ»

Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θα ισοπεδώσει πόλεις στο Ισραήλ, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν το θάρρος να ρίξουν ούτε μια σφαίρα εναντίον μας παρά τον αμυντικό και στρατιωτικό εξοπλισμό τους. Όμως, αν μας επιτεθούν, θα ισοπεδώσουμε το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα», δήλωσε ο Γιαντολάχ Ζαβανί, υπαρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης αρμόδιος για πολιτικές υποθέσεις, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Ζαβανί μίλησε σε συγκέντρωση για τον εορτασμό της 40ης επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης.

ΑΠΕ