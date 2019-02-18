Άννα Μπιθικώτση κατά Σπύρου Παπαδόπουλου: «Αυτό δεν είναι τιμή, είναι ασέλγεια στην ιστορία ενός μύθου»

Εναντίον του αδερφού της Γρηγόρη και του Σπύρου Παπαδόπουλου στράφηκε η Άννα Μπιθικώτση μέσω του λογαριασμού της στο facebook.

Αφορμή στάθηκε το αφιέρωμα της εκπομπής «Στην Υγειά μας ρε παιδιά» προς τον αείμνηστο Γρηγόρη Μπιθικώτση που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Η κόρη του τραγουδιστή της «Ρωμιοσύνης» από τον πρώτο του γάμο και ο καρπός του δεύτερου γάμου βρίσκονται σε κόντρα εδώ και χρόνια για τα τραγούδια του πατέρα τους, με τις δυο πλευρές να ανταλλάσουν συχνά εξώδικα και βαρείς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν.

Το βράδυ της Παρασκευής που εκείνος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου μαζί με τη μητέρα του Μεταξία, στο πλαίσιο μια ξεχωριστής βραδιάς με τραγούδια αγαπημένα, αφηγήσεις και αρχειακό υλικό από διάφορα στιγμιότυπα της ζωής και της καριέρας του κορυφαίου καλλιτέχνη, η Άννα κατηγόρησε δημόσια τον παρουσιαστή και τον αδερφό της ότι το εν λόγω αφιέρωμα αφορούσε τη «μισή αλήθεια» της ζωής του Μπιθικώτση. Όπως τόνισε, μάλιστα, το ίδιο είχε συμβεί και πριν από μια δεκαετία, που η εκπομπή του Παπαδόπουλου έβγαινε στην ΕΡΤ1 και ο αδερφός είχε συμπράξει και πάλι μαζί του, αφήνοντας εκτός του αφιερώμετος πτυχές της ζωής του αλησμόνητου τραγουδιστή που αφορούν τον πρώτο γάμο του.

«Επειδή ό,τι επαναλαμβάνεται δεν είναι τυχαίο, σας παραθέτω, φίλοι μου, την επιστολή που είχα στείλει τον Δεκέμβριο του 2009 στον οικοδεσπότη της εκπομπής «Στην υγειά μας ρε παιδιά» ως απάντηση για το αποψινό αφιέρωμα στον μύθο του πατέρα μου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου, στο ΣΚΑΪ έγραψε στον λογαριασμό της η Άννα Μπιθικώτση, αναρτώντας στη συνέχεια ολόκληρη την επιστολή της, όπου αναφέρει -μεταξύ άλλων- και τον Μίκη Θεοδωράκη, τον οποίο αποκαλεί σοφό πνευματικό της πατέρα.

«Επέλεξαν να διαφωτίσουν συγκεκριμένες παραστάσεις της ζωής του, γιατί μέσα από «αθώες ενοχές» έπρεπε πάση θυσία να σβήσουν το φως από τις κορυφαίες ανθρώπινες στιγμές του. Εκεί που υπάρχει πολύ φως οι σκιές είναι εντονότερες και όταν τις διακρίνεις τότε οφείλεις να αναλαμβάνεις τον έλεγχο του πεπρωμένου σου» σημειώνει -μεταξύ άλλων- στην επιστολή της. Εκεί αναφέρεται και στον πνευματικό πατέρα της Μίκη Θεοδωράκη που, όπως γράφει- «πήρε από μόνος του τον έλεγχο του πεπρωμένου της πρώτης οικογένειας του Γρηγόρη Μπιθικώτση, αυτής της οικογένειας που αναγνώρισε ότι του στάθηκε στα δύσκολα χρόνια του ως την καταξίωσή του».

Στο τέλος της μακροσκελούς της ανάρτησης, η Άννα Μπιθικώτση σημειώνει: Κανένας, μα κανένας δεν έχει δικαίωμα να διαγράφει ή να προσπερνά ακόμα και να αφαιρεί κομμάτια της προσωπικής ζωής ενός άλλου ατόμου είτε είναι άσημο είτε διάσημο. Όσες συζύγους και παιδιά αποκτήσει ένας άνθρωπος δεν του καταργείς τις επιλογές του και δεν αναγνωρίζεις μόνο μία σύζυγο και ένα μόνο παιδί του. Φυσικά και είχατε, κύριε Παπαδόπουλε το αναφαίρετο δικαίωμα επιλογής καλεσμένων, καθώς και πρωταγωνιστών στην εκπομπή σας. Δεν σας δίνει, όμως, το δικαίωμα να διαγράφετε τη μισή ζωή του ανθρώπου που θελήσατε να τιμήσετε. Αυτό δεν είναι τιμή, είναι ασέλγεια στην ιστορία ενός μύθου.

