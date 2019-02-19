Πανικός στην Ελβετία – Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τουρίστες στο χιονοδρομικό του Κραν Μοντάνα

Αρκετοί σκιέρ παρασύρθηκαν σήμερα από μια χιονοστιβάδα, που σημειώθηκε σε πίστα του χιονοδρομικού κέντρου στο Κραν Μοντανά, στη νότια Ελβετία, έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Το ατύχημα συνέβη νωρίς το απόγευμα στον τομέα Πλεν-Μορτ, σύμφωνα με την αστυνομία, που διευκρίνισε ότι «στο σημείο έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης».

Σύμφωνα με μια τοπική εφημερίδα, τη Le Nouvelliste, που επικαλείται τον πρόεδρο του σταθμού, «10-12 άνθρωποι» παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από το χιόνι.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση σοκ κι ελπίζουμε σε μια θετική έκβαση για αυτούς τους ανθρώπους» δήλωσε ο Νικολά Φερό στην εφημερίδα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην ελβετική εφημερίδα επιβεβαίωσε ότι ήδη τέσσερις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από το χιόνι, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζει την κατάσταση της υγείας τους.

Το Πλεν Μορτ, σε υψόμετρο σχεδόν 3000 μέτρων, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές αυτήν την περίοδο λόγω των σχολικών διακοπών σε ορισμένα καντόνια της χώρας, όπως εκείνο της Γενεύης.

Σε ένα δελτίο τύπου, το γραφείο επικοινωνίας του Κραν Μοντανά αναφέρει ότι η χιονοστιβάδα έπληξε «την πίστα Kandahar» κι ότι «ο συναγερμός σήμανε στις 14.23 τοπική ώρα».

«Την παρούσα στιγμή, η εταιρεία (του Κραν Μοντανά) δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ενδεχομένως υπάρχουν θύματα».

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε καθώς οι ηπιότερες θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή προκάλεσαν την τήξη του πάγου.

Δύο ελικόπτερα και ομάδες διάσωσης επιχειρούν στο σημείο.

ΑΠΕ