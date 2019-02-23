Απαγχονισμένος βρέθηκε ο πρωταγωνιστής του «Hangover» Μπρόντι Στίβενς

Νεκρός στο διαμέρισμά του, στο Λος Άντζελες, βρέθηκε κωμικός ηθοποιός Μπρόντι Στίβενς.

Ο 48χρονος, γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες Hangover, πέθανε το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον The Hollywood Reporter, ενώ ως αιτία θανάτου του αναφέρθηκε η αυτοκτονία και ειδικότερα ο απαγχονισμός.

Ωστόσο ο εκπρόσωπός του δεν έχει προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε κάποια δήλωση αναφορικά με τα αίτια του θανάτου του.

Ο Στίβενς, ιδιαίτερα αγαπητός στο αμερικανικό κοινό έγινε δημοφιλής και για τις συμμετοχές τους στα σόου Jimmy Kimmel Live!, The Late Late Show και Chelsea Lately.

Thank you Brody for sharing your Comedy and positive energy with us for so many years. You made late nights so much fun, pushing boundaries, being different, and never doing the same show twice. Joke writing, crowd work, drums, baseball. We love you forever Brody. #brodystevens pic.twitter.com/IYvo0wmWrt — The Comedy Store (@TheComedyStore) February 22, 2019

Ο Μπρόντι πάλευε με την κατάθλιψη και το άγχος. Στον κύκλο των κωμικών ήταν γνωστή η μάχη του με την ψυχολογική πίεση που αντιμετώπιζε.

Ο Ζακ Γαλιφιανάκης μεταξύ άλλων έγραψε «Ο Μπρόντι ήταν σε ένα πραγματικά σκοτεινό μέρος. Νομίζω ότι είχε μία αντίληψη γαι την ωή του που του προκαλούσε κατάθλιψη».