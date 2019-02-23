search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:47
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2019 16:13

Απαγχονισμένος βρέθηκε ο πρωταγωνιστής του «Hangover» Μπρόντι Στίβενς

23.02.2019 16:13
Απαγχονισμένος βρέθηκε ο πρωταγωνιστής του «Hangover» Μπρόντι Στίβενς - Media

 

Νεκρός στο διαμέρισμά του, στο Λος Άντζελες, βρέθηκε κωμικός ηθοποιός Μπρόντι Στίβενς. 

Ο 48χρονος, γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες Hangover, πέθανε το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον The Hollywood Reporter, ενώ ως αιτία θανάτου του αναφέρθηκε η αυτοκτονία και ειδικότερα ο απαγχονισμός. 

Ωστόσο ο εκπρόσωπός του δεν έχει προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε κάποια δήλωση αναφορικά με τα αίτια του θανάτου του.  

Ο Στίβενς, ιδιαίτερα αγαπητός στο αμερικανικό κοινό έγινε δημοφιλής και για τις συμμετοχές τους στα σόου Jimmy Kimmel Live!, The Late Late Show και Chelsea Lately.

 

Ο Μπρόντι πάλευε με την κατάθλιψη και το άγχος. Στον κύκλο των κωμικών ήταν γνωστή η μάχη του με την ψυχολογική πίεση που αντιμετώπιζε.

Ο Ζακ Γαλιφιανάκης μεταξύ άλλων έγραψε «Ο Μπρόντι ήταν σε ένα πραγματικά σκοτεινό μέρος. Νομίζω ότι είχε μία αντίληψη γαι την ωή του που του προκαλούσε κατάθλιψη».

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
silence-of-the-lambs-anthony-hopkins
ΣΙΝΕΜΑ

Το «παράδοξο του τρόμου»: Πώς το να βλέπουμε θρίλερ… ανακουφίζει από το άγχος

new_york_times_new
MEDIA

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

photo_adv1
ADVERTORIAL

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε ως Adults Only – Global Winner στα World Luxury Hotel Awards 2025

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση 

mitsotakis_rangel_0311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών, Πάουλο Ρανζέλ στο Μαξίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:46
silence-of-the-lambs-anthony-hopkins
ΣΙΝΕΜΑ

Το «παράδοξο του τρόμου»: Πώς το να βλέπουμε θρίλερ… ανακουφίζει από το άγχος

new_york_times_new
MEDIA

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

photo_adv1
ADVERTORIAL

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε ως Adults Only – Global Winner στα World Luxury Hotel Awards 2025

1 / 3