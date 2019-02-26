search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 23:28
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.02.2019 13:49

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που «πνίγηκε» η Κρήτη

26.02.2019 13:49
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που «πνίγηκε» η Κρήτη - Media

 

Ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ βροχόπτωσης έσπασε λόγω της «Χιόνης» και της «Ωκεανίδας». Ο αθροιστικός υετός που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, που βρίσκεται στο οροπέδιο Ασκύφου Χανίων, από την 1η Φεβρουαρίου έως και το πρωί της Δευτέρας 25/2 έφτασε στα 1.202 χιλιοστά. Το προηγούμενο ρεκόρ μηνιαίου υετού σε κατοικημένη περιοχή ανήκε στο Γκρεντάλεν της Νορβηγίας με 1.190 χιλιοστά, ρεκόρ που κρατούσε από το 1989.

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής έφερε όμως η «Ωκεανίς» και στη υπόλοιπη Δυτική Κρήτη, από το Σάββατο έως και το πρωί της Τρίτης. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από το Σάββατο 23/2 έως το πρωί της Τρίτης 26/2 στην περιοχή του Σέμπρωνα Χανίων έπεσε το 40,9% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. Πολύ υψηλά είναι τα αντίστοιχα ποσοστά και για τον υπόλοιπο νομό Χανίων, ξεπερνώντας στο 31% στο οροπέδιο Ασκύφου, στις Βρύσες, στους ‘Αγιους Πάντες και στον Αλικιανό.

Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας «Ωκεανίς» ήταν οι θυελλώδεις και πολύ θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι έπνεαν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, στο Αιγαίο αλλά και στα δυτικά τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου. Οι ριπές του ανέμου έφτασαν και ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή η διάρκεια τους. Από τις 23/2 έως τις 26/2 το πρωί, οι ριπές καθημερινά έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα και η διάρκεια σε συνεχόμενες ώρες, όπου οι ριπές ξεπέρασαν τα 60 χλμ/ώρα.

Ο Κ. Λαγουβάρδος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ισχυρές βροχές που έπεσαν στην Κρήτη, σε γενικές γραμμές, οφείλονται στον συνδυασμό τριών παραγόντων, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και υπεύθυνος της μετεωρολογικής υπηρεσίας meteo.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες που «έδρασαν» από κοινού, είναι:

* Η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού νότια της Κρήτης.

* Η ύπαρξη μια ψυχρής αέριας μάζας στα μεσαία στρώματα της ατμόσφαιρας, περίπου στα 5.000 μέτρα, η οποία ευνόησε την έντονη αστάθεια. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, υπήρξε επίσης σημαντική κεραυνική δραστηριότητα στο νησί αλλά και στη θάλασσα, στο Κρητικό και στο Λιβυκό Πέλαγος.

* Η τοπογραφία, ιδίως οι εκτεταμένες οροσειρές της Δυτικής Κρήτης, που ευνοεί περαιτέρω την αστάθεια και επομένως την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

«Οι τρεις αυτοί παράγοντες», τονίζει ο κ.Λαγουβάρδος, «λειτούργησαν συνεργατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν των 24 ωρών, με αποτέλεσμα την εμμονή των φαινομένων, ιδίως των ισχυρών βροχοπτώσεων, για πολλές ώρες πάνω από την Κρήτη, με τα εντονότερα φαινόμενα στα δυτικά του νησιού. Η εμμονή αυτή προκάλεσε τα μεγάλα ύψη βροχής που έπεσαν στα δυτικά, με αποτέλεσμα τις πολύ σημαντικές καταστροφές».

Ο κ.Λαγουβάρδος επεσήμανε ότι «η προγνωσιμότητα του φαινομένου ήταν στην περίπτωση αυτή πολύ καλή, δηλαδή από το Σάββατο και κυρίως τη Κυριακή το πρωί, οι προγνωστικοί χάρτες της βροχής έδειχναν την πρωτοφανή ένταση του αναμενόμενου φαινομένου, για το λόγο αυτό το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε εκδώσει σχετική προειδοποίηση, τονίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
al-masri
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Τρίπολη ο στρατηγός Αλμάσρι – Είχε απελαθεί από την Ιταλία

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα – Απομένουν τα λείψανα 6 ακόμα ομήρων

latinopoulou-one
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κραυγή on air που άφησε άναυδη την Λατινοπούλου

pao asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Εφιάλτης στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό, ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα

vorizia-423424
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ψάχνουν και δεύτερο άτομο για το μακελειό – Τα εξαφανισμένα όπλα της συμπλοκής και το βίντεο που «έκαψε» τον 43χρονο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 23:28
al-masri
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Τρίπολη ο στρατηγός Αλμάσρι – Είχε απελαθεί από την Ιταλία

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα – Απομένουν τα λείψανα 6 ακόμα ομήρων

latinopoulou-one
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κραυγή on air που άφησε άναυδη την Λατινοπούλου

1 / 3