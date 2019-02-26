Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που «πνίγηκε» η Κρήτη

Ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ βροχόπτωσης έσπασε λόγω της «Χιόνης» και της «Ωκεανίδας». Ο αθροιστικός υετός που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, που βρίσκεται στο οροπέδιο Ασκύφου Χανίων, από την 1η Φεβρουαρίου έως και το πρωί της Δευτέρας 25/2 έφτασε στα 1.202 χιλιοστά . Το προηγούμενο ρεκόρ μηνιαίου υετού σε κατοικημένη περιοχή ανήκε στο Γκρεντάλεν της Νορβηγίας με 1.190 χιλιοστά , ρεκόρ που κρατούσε από το 1989.

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής έφερε όμως η «Ωκεανίς» και στη υπόλοιπη Δυτική Κρήτη, από το Σάββατο έως και το πρωί της Τρίτης. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από το Σάββατο 23/2 έως το πρωί της Τρίτης 26/2 στην περιοχή του Σέμπρωνα Χανίων έπεσε το 40,9% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. Πολύ υψηλά είναι τα αντίστοιχα ποσοστά και για τον υπόλοιπο νομό Χανίων, ξεπερνώντας στο 31% στο οροπέδιο Ασκύφου, στις Βρύσες, στους ‘Αγιους Πάντες και στον Αλικιανό.

Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας «Ωκεανίς» ήταν οι θυελλώδεις και πολύ θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι έπνεαν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, στο Αιγαίο αλλά και στα δυτικά τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου. Οι ριπές του ανέμου έφτασαν και ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή η διάρκεια τους. Από τις 23/2 έως τις 26/2 το πρωί, οι ριπές καθημερινά έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα και η διάρκεια σε συνεχόμενες ώρες, όπου οι ριπές ξεπέρασαν τα 60 χλμ/ώρα.

Ο Κ. Λαγουβάρδος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ισχυρές βροχές που έπεσαν στην Κρήτη, σε γενικές γραμμές, οφείλονται στον συνδυασμό τριών παραγόντων, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και υπεύθυνος της μετεωρολογικής υπηρεσίας meteo.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες που «έδρασαν» από κοινού, είναι:

* Η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού νότια της Κρήτης.

* Η ύπαρξη μια ψυχρής αέριας μάζας στα μεσαία στρώματα της ατμόσφαιρας, περίπου στα 5.000 μέτρα , η οποία ευνόησε την έντονη αστάθεια. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, υπήρξε επίσης σημαντική κεραυνική δραστηριότητα στο νησί αλλά και στη θάλασσα, στο Κρητικό και στο Λιβυκό Πέλαγος.

* Η τοπογραφία, ιδίως οι εκτεταμένες οροσειρές της Δυτικής Κρήτης, που ευνοεί περαιτέρω την αστάθεια και επομένως την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

«Οι τρεις αυτοί παράγοντες», τονίζει ο κ.Λαγουβάρδος, «λειτούργησαν συνεργατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν των 24 ωρών, με αποτέλεσμα την εμμονή των φαινομένων, ιδίως των ισχυρών βροχοπτώσεων, για πολλές ώρες πάνω από την Κρήτη, με τα εντονότερα φαινόμενα στα δυτικά του νησιού. Η εμμονή αυτή προκάλεσε τα μεγάλα ύψη βροχής που έπεσαν στα δυτικά, με αποτέλεσμα τις πολύ σημαντικές καταστροφές».

Ο κ.Λαγουβάρδος επεσήμανε ότι «η προγνωσιμότητα του φαινομένου ήταν στην περίπτωση αυτή πολύ καλή, δηλαδή από το Σάββατο και κυρίως τη Κυριακή το πρωί, οι προγνωστικοί χάρτες της βροχής έδειχναν την πρωτοφανή ένταση του αναμενόμενου φαινομένου, για το λόγο αυτό το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε εκδώσει σχετική προειδοποίηση, τονίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης».