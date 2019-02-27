Όταν η Άννα Ασημακοπούλου προκαλούσε και έλεγε για τον Νίκο Γεωργιάδη: «Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος – Θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους» (Video)

Το περιστατικό συνέβη στις αρχές Φεβρουαρίου στην τηλεόραση του Κόντρα. Καλεσμένοι ήταν ο Φαήλος Κρανιδιώτης και η Άννα Ασημακοπούλου η οποία σε όλη τη διάρκεια της δίκης για την ασέλγεια του Νίκου Γεωργιάδη σε ανήλικους, τον υπερασπιζόταν με σθένος.
Τα αίματα άναψαν όταν ο Φαήλος Κρανιδιώτης τη ρώτησε ευθέως γιατί υπερασπίζεται έναν άνθρωπο που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων. (Όταν έγινε το περιστατικό δεν είχε βγει η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου)
Τότε η Άννα Ασημακοπούλου βγήκε από τα ρούχα της, Με στόμφο άρχισε να λέει ότι ο Νίκος Γεωργιάδης είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ότι είναι αθώος, ότι είναι πολιτική η δίωξη του. Ο Φαήλος Κρανιδιώτης την εκνεύρισε περισσότερο όταν της απάντησε πως είναι αδύνατον να είναι πολιτική μια δίωξη που έχει να κάνει από το 2010.
Τότε με νεύρα του απάντησε: «Γιαυτό που κάνετε θα σας πάω αίμα»
