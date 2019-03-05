«Γειά σου Λίαμ, έχουμε ένα θέμα μαζί σου»: Πανέξυπνο διαφημιστικό σποτ-απάντηση της Αλβανίας στον Λίαμ Νίσον (Video)

Με ένα πανέξυπνο διαφημιστικό σποτ η Αλβανία απαντά στον Λίαμ Νίσον για την ρατσιστική παρουσίαση των Αλβανών ως κακοποιών και μαφιόζων, προωθώντας παράλληλα τον τουρισμό της χώρας.

Το σποτ αναφέρεται στη σειρά ταινιών Taken που παρουσιάζει την Αλβανία ως άνδρο εγκληματιών

«Γεια σου Λίαμ, μας αρέσουν οι ταινίες σου και πιστεύουμε ότι είσαι εξαιρετικά ταλαντούχος. Αλλά έχουμε ένα θέμα μαζί σου: Έκανες τον υπόλοιπο κόσμο να πιστεύει ότι εμείς οι Αλβανοί είμαστε εγκληματίες, αλήτες και πάντα ψάχνουμε κόρες για να απαγάγουμε».

Κάπως έτσι αρχίζει το βίντεο-καμπάνια για τον τουρισμό στην Αλβανία, ενώ στη συνέχεια του βίντεο εμφανίζονται πλάνα από παραλίες και αξιοθέατα. Διάφοροι τεχνίτες δείχνουν την δουλειά τους ενώ μια γιαγιά προσκαλεί τον ηθοποιό να δοκιμάσει το παραδοσιακό “μπιρόκ”.