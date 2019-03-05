Πέταξαν νεράτζια στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα – Πέντε προσαγωγές

Νεράτζια πέταξε ομάδα ανηλίκων στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα, λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Επίσης, οι νεαροί φώναξαν συνθήματα και στη συνέχεια, προσπάθησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, η αντίδραση των αστυνομικών ήταν άμεση και προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές. Αν αποδειχθεί ότι οι νεαροί ήταν εκείνοι που συμμετείχαν στην «επίθεση» αυτή, τότε αναμένεται οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις.