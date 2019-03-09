Επίθεση σε κατάστημα My market στον Βύρωνα

Στόχος επίθεσης αγνώστων έγινε, στις 2.30 τα ξημερώματα, σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας My Market, στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Πριγκιποννήσων, στον Βύρωνα.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος, πέταξαν μπογιές και τράπηκαν σε φυγή.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω αλυσίδα σούπερ μάρκετ απασχόλησε την αρνητικά την επικαιρότητα λόγω επιστολής Περιφερειακής Διευθύντριας με την οποία καλούσε τους εργαζόμενους να χαμογελούν πάντα παρότι κάποιοι αμείβονται με 300 ευρώ.

Η επιστολή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και η εταιρία προχώρησε τελικά στην απόλυση της «χαρούμενης» διευθύντριας.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες μέρες. Την περασμένη Τετάρτη είχε σημειωθεί παρέμβαση σε κατάστημα My Market στη Θεσσαλονίκη από μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης», «ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους».