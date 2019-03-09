Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ηθοποιός Εύα Σιμάτου έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον γιο της Μπέττυς Αρβανίτη, τον γνωστό συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το νέο μέλος της οικογένειάς του, ένα αγοράκι βάρους 3 κιλών, στις 27 Φεβρουαρίου και ζει την απόλυτη ευτυχία.

Μαζί με αυτούς και η… γιαγιά Μπέττυ Αρβανίτη, που δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της για το πρώτο εγγόνι της.

Την ημέρα του χαρμόσυνου γεγονότος το ζευγάρι ανέβασε στα social media μια πολύ τρυφερή φωτογραφία, δείχνοντας τα πέλματα του νεογέννητου γιου του και συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και ευχές!

Ο Αλέξης και η Εύα γνωρίστηκαν το 2015. Τότε η ταλαντούχα ηθοποιός ερμήνευσε με επιτυχία έναν σημαντικό ρόλο στο έργο του Αλέξη Σταμάτη «Innerview», το οποίο είχε ανεβεί στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» και είχε πάρει διθυραμβικές κριτικές. Στη συνέχεια η ταλαντούχα Εύα έπαιξε δίπλα στη μητέρα του μέλλοντος συντρόφου της, την Μπέττυ Αρβανίτη, στην παράσταση «Η Τσερλίνε και το σπίτι των Κυνηγών».

Οι δυο τους δεν άργησαν να έρθουν κοντά και ύστερα από συμβίωση αρκετών μηνών αποφάσισαν να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο γάμος τους έγινε στις 4 Ιουνίου του 2016, στον Αγιο Γεώργιο Καρύτση, ενώ τα βλέμματα είχε κλέψει τότε η αστραφτερή μητέρα του γαμπρού.

Ο 59χρονος συγγραφέας είναι γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της αγαπημένης ηθοποιού. Από το 1998 έως σήμερα έχει γράψει περισσότερα από 30 βιβλία, πολλά από τα οποία έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Πηγή: gossiptv.gr