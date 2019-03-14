search
14.03.2019 17:36

Ο Κουστουρίτσα διορίστηκε σύμβουλος του Σέρβου εθνικιστή Ντόντικ

Ο εθνικιστής Μίλοραντ Ντόντικ, εκπρόσωπος των Σέρβων στην τριμελή προεδρία της Βοσνίας, διόρισε τον διάσημο κινηματογραφιστή Εμίρ Κουστουρίτσα σύμβουλό του.

Το όνομα του Σέρβου σκηνοθέτη, που έχει τιμηθεί δύο φορές με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Καννών, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συμβούλων του Μίλοραντ Ντόντικ που αναρτήθηκε σήμερα στον ιστότοπο της βοσνιακής προεδρίας.

Ο Εμίρ Κουστουρίτσα παρουσιάζεται ως «σύμβουλος», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο 64χρονος κινηματογραφιστής διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Ντόντικ, τον πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, για τον οποίο είπε σε μια συνέντευξη πέρυσι «όλα τα καλά» που σκέπτεται γι΄αυτόν.

Απαντώντας, στην ίδια συνέντευξη, αν σκέπτεται να μεταβεί στο Σαράγεβο, τη γενέτειρά του, ο σκηνοθέτης απάντησε: «ο καθένας πηγαίνει όπου του αρέσει, έχω την εντύπωση πως σε αυτή την κοιλάδα (το Σαράγεβο), υπάρχει μια προκατασκευασμένη ιδέα για το άτομό μου που είναι από τη μια πλευρά ασυμβίβαστη και από την άλλη επικίνδυνη».

Αρχικά σοσιαλδημοκράτης που υποστηρίχθηκε από τη Δύση, ο Μίλοραντ Ντόντικ πρεσβεύει εδώ και καιρό εθνικιστικές θέσεις και επισείει τακτικά την απειλή ενός δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της οντότητας των Σέρβων της Βοσνίας, της Republike Srpska (RS- Σερβική Δημοκρατία), την οποία θεωρεί «κράτος». Χαρακτηρίζει συχνά τη Βοσνία «αποτυχημένο κράτος».

Μετά το τέλος του πολέμου στη Βοσνία (1992-1995), που άφησε πίσω του 100.000 νεκρούς, η Βοσνία έχει χωριστεί σε δύο οντότητες, τη RS και την Κροατο-μουσουλμανική Ομοσπονδία, που συνδέονται με χαλαρούς κεντρικούς θεσμούς.

Ο Ντόντικ διεκδίκησε μια θέση στην τριμελή προεδρία στις εκλογές του Οκτωβρίου 2018 καθώς δεν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για μια νέα προεδρική θητεία στη RS.

Ο Εμίρ Κουστουρίτσα κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών για τις ταινίες του «Ο Μπαμπάς λείπει σε ταξίδι για δουλειές» (1985) και “Underground” (1995).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

