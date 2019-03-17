Αργύρης Αγγέλου: Απαντάει στο τι συνέβη με την παρέα του «Παρά πέντε»

Ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε μεταξύ άλλων για τη θρυλική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Παρά πέντε» και αποκάλυψε πως είναι η σχέση των ηθοποιών ανά μεταξύ τους σήμερα.

«Δεν συνέβη κάτι με την παρέα του “Παρά πέντε”. Νομίζω πως έγινε αυτό που συμβαίνει στην δουλειά μας γενικότερα, εμείς το ξέρουμε αλλά ο κόσμος ίσως καμιά φορά δεν το καταλαβαίνει», είπε.

Και τόνισε: «Περνάς πολύ χρόνο μαζί για ένα διάστημα μεγάλο, οι συνάδελφοί σου είναι η οικογένειά σου. Όταν τελειώνει η δουλειά κάποιοι άνθρωποι μένουν στην ζωή σου, κάποιοι άνθρωποι όμως δεν σημαίνει ότι επειδή σταματάς να τους βλέπεις κάθε μέρα, ότι δεν τους εκτιμάς… Ακόμη και κάποιοι που έκαναν παράπονα από την παρέα του “Παρά πέντε”, πίστεψέ με δεν ακυρώθηκε τίποτα από αυτό που είχαμε ζήσει»!

«Δεν νομίζω ότι βγήκε κανείς και είπε ότι μετάνιωσε… αυτό που ζήσαμε ήταν μαγικό, δεν είμαι υπέρ του να γίνεται όλο αυτό δημόσια, αλλά δεν μπορώ να στερήσω σε κάποιο να πει αυτό που νιώθει», ανέφερε.