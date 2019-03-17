Οικογενειακή τραγωδία στη Μυτιλήνη:  Αυτοκτόνησε μετά τον θάνατο της γυναίκας του

Μια ανθρώπινη οικογενειακή τραγωδία έζησαν οι κάτοικοι του χωριού Αφάλωνας λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μυτιλήνη.

Ένας 54χρονος αυτοκινητιστής έδωσε τέλος στη ζωή του το απόγευμα του Σαββάτου, μη μπορώντας να αντέξει το θάνατο της 52χρονης γυναίκας του που είχε προηγηθεί λίγες ώρες πριν, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Η κοινή κηδεία και ταφή του ζευγαριού έγινε αργά το μεσημέρι της Κυριακής στο κοιμητήριο του χωριού τους.

