…Παρηγοριά στο Pornhub – Όταν το Facebook «έπεσε» εκτοξεύτηκε η επισκεψιμότητά του

Όταν το Facebook και το Instagram «έπεσαν» ο κόσμος βρήκε παρηγοριά στο Pornhub.

Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι που διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook και το Instagram έχουν εθιστεί και τις περισσότερες φορές τσεκάρουν μηχανικά το λογαριασμό τους.

Όταν την περασμένη Τετάρτη (13/3) οι δύο μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπισαν μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως ο κόσμος… πανικοβλήθηκε.

Άλλοι πάλι… μάλλον θέλησαν να χαλαρώσουν και να ξεχαστούν από το «κακό» που της βρήκε! Βλέπετε, η ιστοσελίδα ερωτικών ταινιών «PornHub» είχε την τιμητική της.

Pornhub ARIA✔@Pornhub

The moment you were waiting for. Traffic to Pornhub spiked 19% while @instagram and @facebook were down yesterday!

1.501