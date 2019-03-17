«Το σόι σου»: Η οριστική απόφαση του Alpha για το μέλλον της σειράς

Πέντε χρόνια τώρα απολαμβάνουμε τα καμώματα και τις περιπέτειες των οικογενειών Χαμπέα και Τριαντάφυλλου.

Άραγε φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά που τους απολαμβάνουμε στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα του Alpha;

Η απάντηση είναι ότι ευτυχώς θα ζούμε τις ιστορίες καθημερινής τους τρέλας και του χρόνου!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του gossip-tv.gr, οι ιθύνοντες του καναλιού αποφάσισαν η σειρά που μας κρατά κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ συντροφιά να συνεχιστεί για έκτη σεζόν μιας και συνεχίζει να σημειώνει πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Και επειδή συνταγή που είναι επιτυχημένη δεν την αλλάζεις, η σειρά θα συνεχίσει να μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου!

Έτσι, για ακόμα μία χρονιά θα συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τους Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρένια Λουιζίδου, Παύλο Ορκόπουλο, Γιώργο Γιαννόπουλο, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτη Ηλία, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Βίβιαν Κοντομάρη, Γιάννη Δρακόπουλο, Σοφία Πανάγου, Σόλωνα Τσούνη και Γωγώ Καρτσάνα σε νέες περιπέτειες…