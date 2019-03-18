search
18.03.2019 16:36

«Ο δράστης της Ουτρέχτης είχε πολεμήσει στην Τσετσενία, συνδεόταν με τον ISIS»

«Ο δράστης της Ουτρέχτης είχε πολεμήσει στην Τσετσενία, συνδεόταν με τον ISIS»

 

Τον 37χρονο Gökmen Tanış με καταγωγή από την Τουρκία καταδιώκουν οι ολλανδικές αρχές, ως δράστη της επίθεσης σε τραμ της Ουτρέχτης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εννιά.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν, αν τον αναγνωρίσουν, αλλά να καλέσουν αμέσως την άμεση δράση.

Μιλώντας στο BBC Turk, ένας Τούρκος επιχειρηματίας που ζούσε στην Ουτρέχτη δήλωσε ότι ο Gökmen Tanış γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 1981 στο Yozgat, ενώ πολέμησε στην Τσετσενία. «Πριν από μερικά χρόνια συνελήφθη για επαφές με τον ISIS, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Δεν είχε επαφές και ήταν κοινωνικά απομονωμένος», ανέφερε ο εν λόγω επιχειρηματίας.

Σημειώνεται ότι το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu, επικαλούμενο συγγενείς του φερόμενου ως δράστη, αναφέρει ότι το θύμα ήταν συγγενής του 37χρονου ενώ το επεισόδιο φέρεται να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές.

