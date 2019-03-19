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Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να κατασχέσουν το πλοίο ανθρωπιστικής οργάνωσης που έπλεε στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, το οποίο διέσωσε τη Δευτέρα 48 μετανάστες στα ανοιχτά της Λιβύης, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας.

«Η οικονομική αστυνομία προχωρά στην κατάσχεση του πλοίου Mare Jonio, για αυτό το συνοδεύουμε αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Λαμπεντούζα», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι εντός των επόμενων ωρών ενδέχεται να ανακριθούν τα μέλη του πληρώματος.

Το Mare Jonio, που φέρει σημαία Ιταλίας, είχε μπλοκαριστεί σήμερα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα καθώς οι ιταλικές αρχές του απαγόρευσαν να ελλιμενιστεί.

«Τέλεια. Πλέον υπάρχει στην Ιταλία μια κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα σύνορα και τηρεί τους νόμους, ιδίως όσον αφορά τους διακινητές ανθρώπων», δήλωσε το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών και ηγέτης της ακροδεξιάς Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι. Λίγες ώρες αργότερα, ζήτησε τη σύλληψη του πληρώματος: «Αν ένας πολίτης παραβιάσει δια της βίας ένα φράγμα της αστυνομίας ή των καραμπινιέρων, συλλαμβάνεται. Εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο θα γίνει», ειπε.

Το Mare Jono, που έχει ναυλωθεί από μια συλλογικότητα αριστερών οργανώσεων, διέσωσε 49 μετανάστες που επέβαιναν σε φουσκωτό, σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων βόρεια της Λιβύης. Στην περιοχή βρισκόταν ένα σκάφος της λιβυκής ακτοφυλακής, όμως οι ακτιβιστές προτίμησαν να επιβιβάσουν τους μετανάστες στο δικό τους πλοίο, για να μην επιστρέψουν πίσω στη Λιβύη, καθώς κάποιοι από αυτούς θα κινδύνευαν να υποστούν βία. Το πρωί σήμερα είχε αγκυροβολήσει στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, εν μέσω κακοκαιρίας. Οι ιταλικές αρχές επέτρεψαν πάντως να μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο του νησιού ένας 25χρονος μετανάστης που πάσχει από πνευμονία.