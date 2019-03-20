Είχαν ξαναεπιτεθεί σε πρόσφυγα στην Κόνιτσα – Τον είχαν σώσει κάτοικοι της πόλης

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Ένα ακόμη περιστατικό σε βάρος ανήλικου πρόσφυγα στην Κόνιτσα, μία εβδομάδα πριν από τη χθεσινή επίθεση των κουκουλοφόρων, αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Δημήτρης Βεργίνης, συντονιστής του προγράμματος Επείγουσας Φιλοξενίας Ανήλικων Ασυνόδευτων Προσφύγων της ΜΚΟ «Άρσις».

Σύμφωνα με τον κ. Βεργίνη, την Κυριακή της Αποκριάς, ένα νεαρός Αφγανός, από τους 35 που φιλοξενούνται στη δομή της Κόνιτσας, φόρεσε ένα μπουφάν το οποίο έφερε την ελληνική σημαία και πήγε στην πλατεία της κωμόπολης. Τότε, τον πλησίασε ένα άνδρας, του ζήτησε να βγάλει το μπουφάν, ο νεαρός αρνήθηκε και με ύβρεις επιχείρησε να του το πάρει. Κάτοικοι της Κόνιτσας, που βρίσκονταν στην πλατεία, επενέβησαν και δεν δόθηκε συνέχεια στο επεισόδιο.

Ο κ. Βεργίνης μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και για τα χθεσινά γεγονότα, όπως του τα μετέφεραν οι ανήλικοι πρόσφυγες. «Τα παιδιά έπαιζαν μπάσκετ το βράδυ της Κυριακής. Ξαφνικά, εμφανίστηκαν 5 με 7 άτομα με κουκούλες, που κρατούσαν καδρόνια. Έβαλαν στόχο τα παιδιά. Εκείνα προσπάθησαν να διαφύγουν. Έτρεξαν. Ένας 16χρονος Αφγανός παραπάτησε και έπεσε. Τότε, τον έπιασαν και τον κτύπησαν, έχει ράμματα στα πόδια και σπασμένο χέρι».

Ο συντονιστής του προγράμματος της ΜΚΟ επισημαίνει πως σε διάφορες περιοχές, όπου λειτουργούν δομές φιλοξενίας, σημειώνονται λεκτικές επιθέσεις σε βάρος προσφύγων στο δρόμο, στα λεωφορεία και γενικότερα σε χώρους όπου κινούνται. Ωστόσο, αναφέρει πως οι νεαροί πρόσφυγες ενημερώνονται και εκπαιδεύονται από την πρώτη ημέρα που βρίσκονται στη δομή για το πώς να αντιπαρέρχονται τέτοιες προκλήσεις.

Τη συγκεκριμένη υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των κουκουλοφόρων.