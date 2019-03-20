Παντιώρα για ρατσιστικές επιθέσεις στην Κόνιτσα: Μέλημά μας να βρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη

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Για τις βάναυσες ρατσιστικές επιθέσεις και συμπεριφορές κατά προσφύγων και μεταναστών μίλησε η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, Φωτεινή Παντιώρα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας και καταδικάζουμε με απόλυτο τρόπο τις βίαιες αποτρόπαιες πράξεις ξενοφοβίας και ρατσισμού κατά προσφύγων και μεταναστών που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα. Πόσο δε μάλλον, όταν οι εγκληματικές αυτές ενέργειες στρέφονται ενάντια σε απροστάτευτους ασυνόδευτους ανηλίκους, όπως συνέβη στη Κόνιτσα».

«Είναι πρώτιστο μέλημά μας να εντοπισθούν οι δράστες αυτών των παράνομων πράξεων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη συμπεριφορά ορισμένων γονέων στη Σάμο που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο γιατί φοιτούν εκεί προσφυγόπουλα, είπε:

«Όσον αφορά τη συμπεριφορά ορισμένων γονέων της Σάμου που επιμένουν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, επειδή φοιτούν εκεί και προσφυγόπουλα που διαμένουν στο νησί, επισημαίνουμε ότι απαράβατη αρχή μας είναι η χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαίδευση».

«Υπενθυμίζουμε ότι το σχολικό έτος 2018-19, περίπου 12.500 παιδιά προσφύγων παρακολουθούν μαθήματα σε σχολικές μονάδες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση, η εκπαιδευτική κοινότητα και η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας υποστηρίζουν έμπρακτα τις αξίες της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, απομονώνοντας μειοψηφικές φωνές ακραίου φανατισμού και μισαλλοδοξίας», συμπλήρωσε.