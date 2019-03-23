Κόνιτσα: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της ρατσιστικής επίθεσης – Χρυσαυγίτης ανάμεσά τους

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Tέσσερις Ελληνες, ηλικίας 30, 17, 17 και 17 χρόνων) είναι -σύμφωνα με την Αστυνομία- οι δράστες της ρατσιστικής επίθεσης σε βάρος ανήλικων προσφύγων, υπηκόων Αφγανιστάν, το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, 17 Μαρτίου, στην Κόνιτσα.

Οι έρευνες του Γραφείου Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων συνεχίζονται για την ταυτοποίηση ενός ακόμα δράστη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 30χρονος είναι επιχειρηματίας από την περιοχή των Ιωαννίνων και εθνοφύλακας, ο οποίος έχει απασχολήσει τον περασμένο Οκτώβριο τις Αρχές για συμμετοχή σε επίθεση, σε βάρος του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλη Νιτσιάκου. Σύμφωνα δε με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Οι τρεις 17χρονοι είναι μαθητές και όλοι φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για τα αδικήματα της απρόκλητης σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της κλοπής κατά συναυτουργία, με την επιβαρυντική περίσταση του ρατσιστικού χαρακτηριστικού των πράξεων.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένας ανήλικος, ενώ υπέστη δυσφορία και δεύτερο παιδί.

Τα δύο μεταναστόπουλα, που διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων Κόνιτσας, είχαν διακομισθεί το ίδιο βράδυ στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Δουρούτη» απ’ όπου αποχώρησαν το επόμενο πρωί. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος των δραστών θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.