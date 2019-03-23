search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:05
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.03.2019 13:59

Κόνιτσα: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της ρατσιστικής επίθεσης – Χρυσαυγίτης ανάμεσά τους

23.03.2019 13:59
Χαμός στα Βρασνά Βόλβης: Δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο επειδή γράφτηκαν οκτώ προσφυγόπουλα (Video) - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Tέσσερις Ελληνες, ηλικίας 30, 17, 17 και 17 χρόνων) είναι -σύμφωνα με την Αστυνομία- οι δράστες της ρατσιστικής επίθεσης σε βάρος ανήλικων προσφύγων, υπηκόων Αφγανιστάν, το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, 17 Μαρτίου, στην Κόνιτσα.

Οι έρευνες του Γραφείου Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων συνεχίζονται για την ταυτοποίηση ενός ακόμα δράστη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 30χρονος είναι επιχειρηματίας από την περιοχή των Ιωαννίνων και εθνοφύλακας, ο οποίος έχει απασχολήσει τον περασμένο Οκτώβριο τις Αρχές για συμμετοχή σε επίθεση, σε βάρος του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλη Νιτσιάκου. Σύμφωνα δε με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Οι τρεις 17χρονοι είναι μαθητές και όλοι φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς. 

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για τα αδικήματα της απρόκλητης σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της κλοπής κατά συναυτουργία, με την επιβαρυντική περίσταση του ρατσιστικού χαρακτηριστικού των πράξεων.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένας ανήλικος, ενώ υπέστη δυσφορία και δεύτερο παιδί.

Τα δύο μεταναστόπουλα, που διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων Κόνιτσας, είχαν διακομισθεί το ίδιο βράδυ στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Δουρούτη» απ’ όπου αποχώρησαν το επόμενο πρωί. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος των δραστών θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

vitioforo_kifisos_2309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Το βυτιοφόρο άδειασε επικίνδυνα απόβλητα τουλάχιστον τέσσερις φορές σε 20 μέρες – Τι λένε οι καθηγητές (photos/videos)

PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγή και ληστεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Στα ATM αύριο οι πρώτοι δικαιούχοι - Ποιοι θα πληρωθούν μετά το Σαββατοκύριακο (video)

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:01
xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

1 / 3