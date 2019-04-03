«Μαμά, τράκαρα και σκότωσα ένα κοριτσάκι»: Νέα τηλεφωνική απάτη – Πώς δρα η σπείρα (Video)

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Nέα τηλεφωνική απάτη από το γνωστό κύκλωμα τα μέλη του οποίου παριστάνουν κάποιον αστυνομικό ή άλλο κρατικό λειτουργό, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες, συνήθως ηλικιωμένους. Τις προηγούμενες μέρες το εν λόγω κύκλωμα, τηλεφώνησε με πρόσχημα την πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος δήθεν του γιου της, σε 52χρονη γιατρό από το Ηράκλειο, αποσκοπώντας στο να της αποσπάσει άμεσα μετρητά.

Η 52χρονη περιέγραψε την προσπάθεια εξαπάτησής της και την αγωνία που έζησε στην κάμερα της ΚΡΗΤΗ TV, λέγοντας πως από την άλλη πλευρά της γραμμής ο υποτιθέμενος γιος της «ήταν σοκαρισμένος. Έκλαιγε πάρα πολύ. Μου έλεγε: “Μαμά, τράκαρα και σκότωσα ένα κοριτσάκι”. Έκλαιγε ένας νεαρός σε κατάσταση σοκ – ηθοποιία τέλεια βέβαια – και μου ανέφερε όλα αυτά. Η φωνή που άκουγα δεν ήταν ακριβώς η ίδια με αυτήν του γιου μου. Όμως από το αρχικό σοκ που ένιωσα και επειδή κατάλαβα ότι ήταν σε κατάσταση πανικού, δεν μπορούσα να σιγουρευτώ ότι δεν επρόκειτο για τον γιο μου. Στη συνέχεια της τηλεφωνικής κλήσης παίρνει το τηλέφωνο ένας άλλος κύριος – ο υποτιθέμενος αστυνομικός – ο οποίος μου ανέφερε μάλιστα και όνομα και επίθετο αλλά και αστυνομικό τμήμα, λέγοντάς μου ότι ο γιος μου έχει εμπλακεί σε ατύχημα και ότι σκότωσε ένα κοριτσάκι.

Μέσα στο αρχικό σοκ, τον ρώτησα αν ο γιος μου είναι καλά. Εκείνος μου έδινε να μιλήσω με τον γιο μου και η κλήση συνεχίστηκε με τους δύο να μου μιλάνε εναλλάξ. Ο γιος έκλαιγε και φώναζε: “Μαμά, βοήθησέ με σε παρακαλώ”. Όταν πήρε το τηλέφωνο ξανά ο υποτιθέμενος αστυνομικός», όπως είπε η 52χρονη, συνεχίζοντας να περιγράφει τον τρόπο που το κύκλωμα προσπάθησε να την εξαπατήσει, «μου είπε ότι υπάρχει τρόπος να λυθεί το πρόβλημα. Του είπα “να έρθω στην Πάτρα” – εκεί σπουδάζει ο γιος μου – “να δούμε τι θα κάνουμε”. Όμως, όταν άρχισε να μου λέει πως το ζήτημα μπορεί να λυθεί χωρίς να χρειαστεί να μεταβώ στην Πάτρα, άρχισα να υποψιάζομαι. Προφανώς θα έλεγε κάτι για χρήματα, όμως δεν πρόλαβε. Η κόρη μου ήταν δίπλα μου την ώρα του τηλεφωνήματος. Ενώ συνέχιζα να τους μιλάω, έκανα νόημα στην κόρη μου να πάρει τηλέφωνο τον γιο μου. Ευτυχώς ο γιος μου απάντησε στην κλήση μας άμεσα και έτσι η καρδιά μου ηρέμησε. Ρωτάω τον γιο μου: “Παιδί μου, είσαι καλά;” και μου λέει “μαμά, καλά είμαι”. Τότε κατάλαβα πως επρόκειτο για το γνωστό πλέον κύκλωμα, οπότε και αποκρινόμενη σε αυτούς που προσπάθησαν να με εξαπατήσουν, είπα: “Αλήτη, θα πάω στην Αστυνομία” και του κλείνω το τηλέφωνο», είπε η 52χρονη Ηρακλειώτισσα, που καταφέρνοντας να κρατήσει την ψυχραιμία της δεν έπεσε θύμα τους.

Πως δρα η σπείρα

Οι συγκεκριμένες τηλεφωνικές εξαπατήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα. Θύματά τους έχουν πέσει αρκετοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, που άλλοτε πέφτουν στην παγίδα τους και άλλοτε ενημερωμένοι από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το πολύ καλά ενορχηστρωμένο αυτό έγκλημα είναι πλέον υποψιασμένοι και τους κλείνουν το τηλέφωνο.

Το σενάριο διαφοροποιείται ελάχιστα κάθε φορά. Τηλεφωνούν σε πολίτες και, δηλώνουν την ιδιότητα αστυνομικού ή άλλου κρατικού λειτουργού. Με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας για δήθεν τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη κάποιο παιδί τους ή άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές σωματικές βλάβες σε ανήλικο, προσπαθούν να τους αποσπάσουν χρήματα. Πολλές φορές μάλιστα, για να γίνουν πιο πειστικοί, συνεργός τους προσποιείται στο τηλέφωνο τον συγγενή τους που… ουρλιάζει από πόνο και ζητά άμεσα να παραδοθούν τα χρήματα. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην περίπτωση της 52χρονης.