Μητέρα σιδέρωσε τα παιδιά της επειδή της έφαγαν τα KFC

Απίστευτο, αλλά συνέβη κι αυτό. Στη Νότιο Αφρική και συγκεκριμένα στο Ραντφοντέιν! Μια μητέρα συνελήφθη επειδή έκαψε με σίδερο τα δύο παιδιά της, επειδή πεινούσαν και τόλμησαν να της φάνε τα κοτόπουλα KFC.

Το περιστατικό κατήγγειλε στην Αστυνομία η δασκάλα των παιδιών, που διαπίστωσε το κάψιμο στα ηλικίας πέντε και επτά χρονών αδέρφια.

Πέρα από την αστυνομία, κλήθηκε να παραλάβει τα παιδιά ο πατέρας, αλλά αρνήθηκε, βρισκόμενος σε διάσταση με την ασυνείδητη 27χρονη μητέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της mirror.

Έτσι, τα παιδιά οδηγήθηκαν σε κοινωνική λειτουργό, την ώρα που η μητέρα ανακρίνεται από τις Αρχές. «Όλο αυτό έγινε επειδή της έφαγαν τα KFC. Τα έψαχνε με το που γύρισε σπίτι πεινασμένη και μόλις τα παιδιά της είπαν ότι τα έφαγαν, τους έκαψε τα χέρια με το σίδερο» ανέφεραν από την Αστυνομία.

Πλέον η κατηγορούμενη θα αντιμετωπίσει ποινές για κακοποίηση ανηλίκων και επίθεση με βαριά σωματική βλάβη.