search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:55
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.04.2019 16:33

Μητέρα σιδέρωσε τα παιδιά της επειδή της έφαγαν τα KFC

03.04.2019 16:33
Μητέρα σιδέρωσε τα παιδιά της επειδή της έφαγαν τα KFC - Media

 

Απίστευτο, αλλά συνέβη κι αυτό. Στη Νότιο Αφρική και συγκεκριμένα στο Ραντφοντέιν! Μια μητέρα συνελήφθη επειδή έκαψε με σίδερο τα δύο παιδιά της, επειδή πεινούσαν και τόλμησαν να της φάνε τα κοτόπουλα KFC.

Το περιστατικό κατήγγειλε στην Αστυνομία η δασκάλα των παιδιών, που διαπίστωσε το κάψιμο στα ηλικίας πέντε και επτά χρονών αδέρφια.

Πέρα από την αστυνομία, κλήθηκε να παραλάβει τα παιδιά ο πατέρας, αλλά αρνήθηκε, βρισκόμενος σε διάσταση με την ασυνείδητη 27χρονη μητέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της mirror.

Έτσι, τα παιδιά οδηγήθηκαν σε κοινωνική λειτουργό, την ώρα που η μητέρα ανακρίνεται από τις Αρχές. «Όλο αυτό έγινε επειδή της έφαγαν τα KFC. Τα έψαχνε με το που γύρισε σπίτι πεινασμένη και μόλις τα παιδιά της είπαν ότι τα έφαγαν, τους έκαψε τα χέρια με το σίδερο» ανέφεραν από την Αστυνομία.

Πλέον η κατηγορούμενη θα αντιμετωπίσει ποινές για κακοποίηση ανηλίκων και επίθεση με βαριά σωματική βλάβη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Critics Choice Awards-new
ΣΙΝΕΜΑ

Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

cold
ΥΓΕΙΑ

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

christya-freeland
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά

karystianou
MEDIA

Η Μαρία Καρυστιανού σήμερα στο Κontra – Aπαντάει στο αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές

Brigitte-Macron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας – Τα fake news ότι γεννήθηκε άντρας και ήταν παιδόφιλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:55
Critics Choice Awards-new
ΣΙΝΕΜΑ

Critics Choice Awards 2026: Κυρίαρχο το «One Battle After Another» – Όλοι οι νικητές της βραδιάς (Videos)

cold
ΥΓΕΙΑ

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

christya-freeland
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά

1 / 3