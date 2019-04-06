Ντόρα Μπακογιάννη: Κλασσική αντίδραση ελληνίδας μάνας τη στιγμή που ο Κώστας ετοιμαζόταν να πέσει με αλεξίπτωτο (Video)

Ο Κώστας Μπακογιάννης υπηρέτησε την πατρίδα ως αλεξιπτωτιστής και περιγράφει γλαφυρά την αντίδραση που είχε η μητέρα του, Ντόρα, τη στιγμή που ήταν έτοιμος να εκτελέσει άλμα.

Το newpost.gr δημοσίευσε το ντοκουμέντο με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηνών να «ίπταται», κάτι που δεν άντεχε να δει από κοντά, η μητέρα του, Ντόρα Μπακογιάννη.

Αυτό αποκάλυψε ο Κώστας Μπακογιάννης στη συνέντευξη του στον Τάκη Χατζή και τα «Ακραία Φαινόμενα»: «Πάνε 15 χρόνια από τότε. Το ήθελα και το έκανα. Τα αλεξίπτωτα για μένα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Εκεί έμαθα το εξής πάρα πολύ απλό, ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να υπερβεί τα όρια του αρκεί να το θέλει πραγματικά», είπε αρχικά ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων προτού προβεί σε αποκαλύψεις για την αντίδραση της οικογένειάς του και όχι μόνο!

«Αφήστε ζήσαμε δράματα. Κάθε ελληνίδα μάνα που σέβεται τον εαυτό της μου έλεγε που πας και τα λοιπά. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση. Ο παππούς μου ήταν πολύ πιο χαλαρός. Μου έλεγε ‘τράβα, και τι θα πάθεις’. Όταν κάναμε τα άλματα ερχόντουσαν μερικές φορές οικογένειες και βλέπανε. Οι πιο πολλοί είχαν έρθει. Ποιος δεν άντεξε να έρθει; Η μάνα μου».