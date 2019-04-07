Το βίντεο – ντοκουμέντο με τους Τούρκους ψαράδες στη Ψέριμο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανενόχλητοι οι Τούρκοι ψαράδες αναζητούσαν την αλιεία τους μια ανάσα από την Ψέριμο και παρά τις ειδοποιήσεις από την ελληνική πλευρά για άμεση απομάκρυνση, εκείνοι απομακρύνθηκαν εν τέλει μονάχα όταν είχαν ολοκληρώσει τη ψαριά τους.
Στο βίντεο που εξασφάλισε το OPEN TV, οι τουρκικές τράτες εντοπίζονται μόλις
Ακολουθεί το βίντεο – ντοκουμέντο:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.