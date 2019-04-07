search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 19:20
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2019 17:28

Το βίντεο – ντοκουμέντο με τους Τούρκους ψαράδες στη Ψέριμο (Video)

07.04.2019 17:28
Το βίντεο - ντοκουμέντο με τους Τούρκους ψαράδες στη Ψέριμο (Video) - Media

 

Ανενόχλητοι οι Τούρκοι ψαράδες αναζητούσαν την αλιεία τους μια ανάσα από την Ψέριμο και παρά τις ειδοποιήσεις από την ελληνική πλευρά για άμεση απομάκρυνση, εκείνοι απομακρύνθηκαν εν τέλει μονάχα όταν είχαν ολοκληρώσει τη ψαριά τους.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το OPEN TV, οι τουρκικές τράτες εντοπίζονται μόλις 300 μέτρα από την Ψέριμο. Μάλιστα, οι Έλληνες ψαράδες που απαθανάτισαν με τα κινητά τους τη δράση των «γειτόνων» καταγγέλλουν ότι ειδοποίησαν το Λιμενικό, για να λάβουν την απάντηση: «Δεν μπορούμε να έρθουμε αυτή τη στιγμή».

Ακολουθεί το βίντεο – ντοκουμέντο:

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cloudflare
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι η Cloudflare και πώς μια τεχνική βλάβη προκάλεσε παγκόσμιο διαδικτυακό χάος

flabouraris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης το 1988 στα γραφεία του ΚΚΕ Εσωτερικού

likoi 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη λύκων εμφανίστηκε στις παρυφές της Πυλαίας

paris hilton
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον: Αναφορές ότι η Μάξγουελ επιχείρησε να την στρατολογήσει για χάρη του Επστάιν – Τι απαντά η ίδια

mia-nyxta-mono
MEDIA

Διατηρήθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Μια νύχτα μόνο» τη Δευτέρα (17/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 19:18
cloudflare
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι η Cloudflare και πώς μια τεχνική βλάβη προκάλεσε παγκόσμιο διαδικτυακό χάος

flabouraris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης το 1988 στα γραφεία του ΚΚΕ Εσωτερικού

likoi 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη λύκων εμφανίστηκε στις παρυφές της Πυλαίας

1 / 3