Το βίντεο – ντοκουμέντο με τους Τούρκους ψαράδες στη Ψέριμο (Video)

Ανενόχλητοι οι Τούρκοι ψαράδες αναζητούσαν την αλιεία τους μια ανάσα από την Ψέριμο και παρά τις ειδοποιήσεις από την ελληνική πλευρά για άμεση απομάκρυνση, εκείνοι απομακρύνθηκαν εν τέλει μονάχα όταν είχαν ολοκληρώσει τη ψαριά τους.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το OPEN TV, οι τουρκικές τράτες εντοπίζονται μόλις 300 μέτρα από την Ψέριμο. Μάλιστα, οι Έλληνες ψαράδες που απαθανάτισαν με τα κινητά τους τη δράση των «γειτόνων» καταγγέλλουν ότι ειδοποίησαν το Λιμενικό, για να λάβουν την απάντηση: «Δεν μπορούμε να έρθουμε αυτή τη στιγμή».

Ακολουθεί το βίντεο – ντοκουμέντο: