Συνεχίζεται ο τρόμος στις φυλακές Κορυδαλλού – Βάναυσο μαστίγωμα δύο κρατουμένων

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά τρόμου στις Φυλακές Κορυδαλλού! Αυτή τη φορά σημειώθηκε ένα άγριο περιστατικό που περιελάμβανε αυτοσχέδιο μαστίγιο με καλώδια!

Συγκεκριμένα, η Δ’ πτέρυγα των Φυλακών γέμισε με αίματα το πρωί από έναν 33χρονο Έλληνα (που είχε συλληφθεί για κλοπές και ληστείες) και από έναν 27χρονο Αλβανό που είχε καταδικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι δύο κρατούμενοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, στη συνέχεια σε εξωτερικό νοσοκομείο και πλέον έχουν επιστρέψει στο νοσοκομείο των φυλακών για νοσηλεία.

Για το σημερινό συμβάν διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.