14.04.2019 15:31

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Άστατος ο καιρός τη Δευτέρα – Καταιγίδες και χαλάζι

Ιδιαίτερα άστατος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, ενώ στις περιοχές που θα επηρεαστούν, συμπεριλαμβάνονται ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ενισχυμένους ανέμους, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αναλυτικότερα, τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, αρχικά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Κεντρική Μακεδονία, στις Σποράδες και στα Δωδεκάνησα, ενώ βαθμιαία η κακοκαιρία θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί η Θράκη, όπου τα φαινόμενα θα είναι λίγα και τοπικού χαρακτήρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά από 7 έως 17 στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στην κεντρική Ελλάδα από 8 έως 18, στα δυτικά και νότια από 10 έως 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 16 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί σχεδόν μέτριοι έως μέτριοι, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και τοπικά θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ.

Στην Αττική τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με βροχές τοπικού χαρακτήρα και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα γενικευτούν και για το υπόλοιπο της ημέρας θα εκδηλώνονται κατά περιόδους βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς.

