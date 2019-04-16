search
16.04.2019 07:35

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη διεθνώς καταζητούμενη για συμμετοχή σε κύκλωμα μαστροπείας

Καταζητούμενη για συμμετοχή σε κύκλωμα μαστροπείας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των ρουμανικών διωκτικών Αρχών.

Πρόκειται για 51χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Ευόσμου, δυτικά της Θεσσαλονίκης, και ήδη οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοσή της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η διεθνώς καταζητούμενη, υπήκοος Ρουμανίας, διώκεται στην πατρίδα της για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της εμπορίας ανθρώπων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως περιγράφεται στα διωκτικά έγραφα των Ρουμάνων, η ίδια φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν, κατά τα έτη 2010-2012, στην εμπορία ανθρώπων. Κατηγορείται δε ότι φιλοξενούσε, σε διαμερίσματα ιδιοκτησίας της, γυναίκες, τις οποίες εξέδιδε το κύκλωμα, αποκομίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κέρδη από τη δράση της οργάνωσης.

 

 

