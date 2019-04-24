Κυρίτσης στηρίζει Πολάκη: Ούτε έβρισε ούτε μείωσε τον Κυμπουρόπουλο

Στο πλευρό του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη τάχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος, μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι «ο Κυμπουρόπουλος και ο Μητσοτάκης έχουν άδικο. Πήγε ο Μητσοτάκης στην Κύπρο και του ξέφυγε ότι θα καταργήσει το δώρο του Πάσχα. Για να το καλύψει οργανώνει στα γρήγορα μία συνέντευξη όπου του ξεφεύγει ότι θέλει debate. Έπρεπε να κάνει ένα show στη Βουλή με μομφή στον Πολάκη προκειμένου να ξεφορτωθεί τα λάθη που έκανε. Απλά είναι τα πράγματα».

«Η πολιτεία έχει θεσπίσει μια σειρά από θετικά μέτρα και θετικές διακρίσεις και καλώς το έχει κάνει. Η ΝΔ έχει ξεκινήσει μια ιδεολογική εκστρατεία κατά του κοινωνικού κράτους και βγαίνει ένας υποψήφιός της σαν τον Κυμπουρόπουλο με το κύρος που τον περιβάλλει και προσπαθεί να καλύψει τα λάθη του Μητσοτάκη. Εκεί ο Πολάκης του είπε φίλε μου, εσύ πολύ καλά έκανες και έκανες χρήση των ευεργετικών διατάξεων, αλλά αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό του είπε, τα υπόλοιπα δεν καταλαβαίνω ποια ακριβώς σημασία έχουν. Ούτε τον έβρισε, ούτε τον μείωσε, όπως η συνυποψήφιά του κ. Βόζεμπεργκ, ούτε του είπε τις αθλιότητες Φωτήλα ότι οι ΑμεΑ πρέπει να κάθονται σπίτι τους… ο κ. Πολάκης είπε κάτι απόλυτα σωστό και λογικό. Τα υπόλοιπα, αυτά που λέτε, είναι ο θόρυβος που προσπαθεί να κάνει η ΝΔ και τα σκυλάκια της στο ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε ο Γιώργος Κυρίτσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι «προσβολή είναι να λες σε κάποιον ο οποίος κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο ότι θα τον αντιμετωπίζεις κάπως διαφορετικά από ότι όλους τους άλλους υποψήφιους. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Κυμπουρόπουλος δεν το θέλει αυτό. Δεν είμαστε στον 19ο αιώνα για να μεταφέρουμε αοριστίες, υπάρχουν τα βίντεο και οι γραπτές δηλώσεις που μπορεί ο οποιοσδήποτε να διαβάσει και να δει τι ακριβώς ειπώθηκε. Δεν τον εξύβρισε, τι να κάνουμε τώρα;».

«Βρισκόμαστε στη φάση που η ΝΔ προσπαθεί να ξηλώσει το κοινωνικό κράτος. Όταν, λοιπόν, ένας υποψήφιος, με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, καλύπτει εν αγνοία του αυτό το αντικοινωνικό σχέδιο της ΝΔ… Στις εκλογές και στις ευρωεκλογές δεν μπαίνουμε ως «Σόλο καλλιτέχνες», μπαίνουμε σαν ιδεολογικά όντα. Είμαστε όλοι στον πολιτικό στίβο και είμαστε ανοικτοί σε πολιτική κριτική. Δεν του έκανε κριτική για κάποια πράγματα τα οποία δεν εντάσσονται στην πολιτική», πρόσθεσε.