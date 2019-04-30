search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 14:28
30.04.2019 18:54

Φωτιά στο υπό κατασκευή τουρκικό «μίνι» αεροπλανοφόρο (Video)

30.04.2019 18:54
Φωτιά στο υπό κατασκευή τουρκικό «μίνι» αεροπλανοφόρο (Video)

 

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στο υπό κατασκευή μικρού μεγέθους τουρκικό αεροπλανοφόρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην πλώρη του πλοίου από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ωστόσο κατασβέστηκε γρήγορα πριν προκληθούν σημαντικές ζημιές.

