Φωτιά στο υπό κατασκευή τουρκικό «μίνι» αεροπλανοφόρο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στο υπό κατασκευή μικρού μεγέθους τουρκικό αεροπλανοφόρο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην πλώρη του πλοίου από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ωστόσο κατασβέστηκε γρήγορα πριν προκληθούν σημαντικές ζημιές.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.