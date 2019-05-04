«Δώσε 15.000 για να μην κόψουν το πόδι του γιού σου» – Οργιάζουν οι τηλεφωνικές απάτες στον Βόλο – 60 απόπειρες σε μια μέρα

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Της ζήτησαν 15.000 ευρώ, προκειμένου να χειρουργήσουν και να μην κόψουν το πόδι του γιού της, που δήθεν είχε πέσει θύμα ατυχήματος, άγνωστοι απατεώνες, που τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη γυναίκα προχθές στον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές πηγές, η 90χρονη γυναίκα δέχθηκε προχθές το απόγευμα τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα στο σπίτι της, που την ενημέρωσε πως ο γιος της είχε σπάσει το πόδι του, βρισκόταν δήθεν στο Νοσοκομείο και θα έπρεπε να υποβληθεί σε εγχείρηση.

Σύμφωνα με το e-thessalia.gr ο απατεώνας φέρεται να ζήτησε από τη γυναίκα 15.000 ευρώ, προκειμένου να μην του κόψουν το πόδι! Στο βάθος της τηλεφωνικής ακρόασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακουγόταν και μία γυναίκα να κλαίει και να ζητάει από την ηλικιωμένη, να τη βοηθήσει. Πανικοβλημένη η γυναίκα, έκλεισε το τηλέφωνο και επιχείρησε να επικοινωνήσει η ίδια με το παιδί της. Ο άγνωστος, όμως, ανέμενε στην τηλεφωνική γραμμή και κάθε φορά που εκείνη προσπαθούσε να καλέσει τον γιο της, έβγαινε ο άλλος άντρας, που επιτακτικά της έλεγε «πόσα λεφτά έχεις να δώσεις, για να κάνει χειρουργείο στο πόδι ο γιος σου». Να σημειωθεί ότι ο άγνωστος άντρας μιλούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, καλά ελληνικά.

Μάλιστα, αυτό έγινε αρκετές φορές, μέχρι που τελικά ο άγνωστος απογοητεύτηκε ότι δεν επρόκειτο να πάρει χρήματα από τη γυναίκα και έκλεισε το τηλέφωνο.

Τελικά, η ηλικιωμένη, κατάφερε να επικοινωνήσει με τον γιο της, ο οποίος τη διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία του… Για το περιστατικό, πάντως, ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.