search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 04:04
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2019 17:17

Γιατί ο Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη μοναδική «Μόνα Λίζα»

05.05.2019 17:17
Κορωνοϊός: Ζάπλουτος επιχειρηματίας προτρέπει τους Γάλλους: «Πουλήστε τη Μόνα Λίζα για 50 δις ευρώ για να μπορέσετε να αντέξετε την κρίση που έρχεται» - Media

 

Για σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του σπουδαίου Ιταλού καλλιτέχνη της Αναγέννησης Λεονάρντο ντα Βίντσι κάνει λόγο το BBC επικαλούμενο νέα επιστημονική μελέτη.

Το BBC αναφέρει μάλιστα ότι ίσως αυτός ήταν ο λόγος που διάσημος καλλιτέχνης δεν ολοκλήρωσε τον διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα καθώς το πρόβλημα αυτό, η παράλυση του χεριού του, τον εμπόδιζε να κρατάει την παλέτα και το πινέλο.

Ιταλοί γιατροί που διενήργησαν τη νέα έρευνα, εκτιμούν πως ο ντα Βίντσι ίσως αντιμετώπιζε μια βλάβη στα νεύρα του χεριού του, εξαιτίας τραύματος που απέκτησε μετά από πτώση. Κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, αναλύοντας την απεικόνιση του δεξιού χεριού του σε δύο έργα τέχνης.

Το ένα είναι ένα πορτρέτο του καλλιτέχνη, με κόκκινη κιμωλία, που αποδίδεται στον Λομβαρδό καλλιτέχνη του 16ου αιώνα Τζιοβάνι Αμπρόζιο Φιγκίνο. Στο έργο αυτό ο δεξιός του βραχίονας είναι σε μεγάλο βαθμό κρυμμένος στα ρούχα του. Το χέρι του είναι ορατό, αλλά φαίνεται άκαμπτο.

Ο δεύτερος πίνακας που εξετάστηκε είναι αυτός που τον απεικονίζει να παίζει λίρα ενώ επιπλέον στοιχεία προέκυψαν από ημερολόγιο ενός βοηθού του Καρδιναλίου, που είχε γράψει για μια επίσκεψη στο σπίτι του καλλιτέχνη το 1517.

Παράλληλα, ο Αντόνιο ντε Μπεάτις, βοηθός του ντα Βίντσι, έγραφε πως μια παράλυση έχει αχρηστεύσει το δεξί του χέρι και ότι παρόλο που δεν μπορεί πλέον να ζωγραφίζει, εξακολουθεί να σχεδιάζει και να δίνει οδηγίες σε άλλους.

Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι ότι ίσως η κατάστασή του επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο διάσημος καλλιτέχνης.

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος έζησε από το 1452 έως 1519, ήταν καλλιτέχνης και εφευρέτης, Ιταλός πολυμαθής της Αναγέννησης και οι τομείς που τον ενδιέφεραν συμπεριλάμβαναν την εφεύρεση, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη, τη μουσική, τα μαθηματικά, την εφαρμοσμένη μηχανική, τη λογοτεχνία, την ανατομία, τη γεωλογία, την αστρονομία, τη βοτανική, τη συγγραφή, την ιστορία, και τη χαρτογραφία.

Αποκαλούνταν συχνά «πατέρας της παλαιοντολογίας», της ιχνολογίας και της αρχιτεκτονικής. Θεωρείται ευρέως ένας από τους καλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών. Μερικές φορές του δίνονται τα εύσημα για την εφεύρεση του αλεξιπτώτου, του ελικοπτέρου και του άρματος μάχης.

Οι ιστορικοί τέχνης διαφωνούν για το ποιο χέρι χρησιμοποιούσε για να ζωγραφίσει και να σχεδιάσει. Πολλοί ωστόσο υποστηρίζουν ότι ήταν αμφιδέξιος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές τα νέα στοιχεία εξηγούν γιατί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια της καριέρας του ως ζωγράφος άφησε πολυάριθμους πίνακες ανολοκλήρωτους ενώ συνέχισε να διδάσκει και να σχεδιάζει.

Πηγή: ΣΚΑΙ

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Ανάγκη να δοθούν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Μεσσήνη: Νεκρός 38χρονος δημοτικός σύμβουλος – Φέρεται να απαγχονίστηκε

putin trump zelenksy
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα την Κυριακή: Εδαφικό και εγγυήσεις τα αγκάθια για ειρήνη στην Ουκρανία – Νέες απειλές Πούτιν  

ivan-greko-1
ΕΛΛΑΔΑ

Ivan Greko: Συνελήφθη με κλεμμένο όχημα ο γνωστός τράπερ

kakokairia vroxi thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου για ακραία καιρικά φαινόμενα στην Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή – Οι ώρες υψηλού κινδύνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

xarchakos-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου μετά τον Μαρκουλάκη» (Video)

apergia_1
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ηθοποιών: Συγκέντρωση του ΣΕΗ στο κέντρο της Αθήνας για συλλογικές συμβάσεις

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων - Ουρές χιλιομέτρων στην Λαμίας - Αθηνών (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 01:23
emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Ανάγκη να δοθούν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Μεσσήνη: Νεκρός 38χρονος δημοτικός σύμβουλος – Φέρεται να απαγχονίστηκε

putin trump zelenksy
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα την Κυριακή: Εδαφικό και εγγυήσεις τα αγκάθια για ειρήνη στην Ουκρανία – Νέες απειλές Πούτιν  

1 / 3