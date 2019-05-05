Γιατί ο Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη μοναδική «Μόνα Λίζα»

Για σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του σπουδαίου Ιταλού καλλιτέχνη της Αναγέννησης Λεονάρντο ντα Βίντσι κάνει λόγο το BBC επικαλούμενο νέα επιστημονική μελέτη.

Το BBC αναφέρει μάλιστα ότι ίσως αυτός ήταν ο λόγος που διάσημος καλλιτέχνης δεν ολοκλήρωσε τον διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα καθώς το πρόβλημα αυτό, η παράλυση του χεριού του, τον εμπόδιζε να κρατάει την παλέτα και το πινέλο.

Ιταλοί γιατροί που διενήργησαν τη νέα έρευνα, εκτιμούν πως ο ντα Βίντσι ίσως αντιμετώπιζε μια βλάβη στα νεύρα του χεριού του, εξαιτίας τραύματος που απέκτησε μετά από πτώση. Κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, αναλύοντας την απεικόνιση του δεξιού χεριού του σε δύο έργα τέχνης.

Το ένα είναι ένα πορτρέτο του καλλιτέχνη, με κόκκινη κιμωλία, που αποδίδεται στον Λομβαρδό καλλιτέχνη του 16ου αιώνα Τζιοβάνι Αμπρόζιο Φιγκίνο. Στο έργο αυτό ο δεξιός του βραχίονας είναι σε μεγάλο βαθμό κρυμμένος στα ρούχα του. Το χέρι του είναι ορατό, αλλά φαίνεται άκαμπτο.

Ο δεύτερος πίνακας που εξετάστηκε είναι αυτός που τον απεικονίζει να παίζει λίρα ενώ επιπλέον στοιχεία προέκυψαν από ημερολόγιο ενός βοηθού του Καρδιναλίου, που είχε γράψει για μια επίσκεψη στο σπίτι του καλλιτέχνη το 1517.

Παράλληλα, ο Αντόνιο ντε Μπεάτις, βοηθός του ντα Βίντσι, έγραφε πως μια παράλυση έχει αχρηστεύσει το δεξί του χέρι και ότι παρόλο που δεν μπορεί πλέον να ζωγραφίζει, εξακολουθεί να σχεδιάζει και να δίνει οδηγίες σε άλλους.

Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι ότι ίσως η κατάστασή του επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο διάσημος καλλιτέχνης.

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος έζησε από το 1452 έως 1519, ήταν καλλιτέχνης και εφευρέτης, Ιταλός πολυμαθής της Αναγέννησης και οι τομείς που τον ενδιέφεραν συμπεριλάμβαναν την εφεύρεση, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη, τη μουσική, τα μαθηματικά, την εφαρμοσμένη μηχανική, τη λογοτεχνία, την ανατομία, τη γεωλογία, την αστρονομία, τη βοτανική, τη συγγραφή, την ιστορία, και τη χαρτογραφία.

Αποκαλούνταν συχνά «πατέρας της παλαιοντολογίας», της ιχνολογίας και της αρχιτεκτονικής. Θεωρείται ευρέως ένας από τους καλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών. Μερικές φορές του δίνονται τα εύσημα για την εφεύρεση του αλεξιπτώτου, του ελικοπτέρου και του άρματος μάχης.

Οι ιστορικοί τέχνης διαφωνούν για το ποιο χέρι χρησιμοποιούσε για να ζωγραφίσει και να σχεδιάσει. Πολλοί ωστόσο υποστηρίζουν ότι ήταν αμφιδέξιος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές τα νέα στοιχεία εξηγούν γιατί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια της καριέρας του ως ζωγράφος άφησε πολυάριθμους πίνακες ανολοκλήρωτους ενώ συνέχισε να διδάσκει και να σχεδιάζει.

