Αυτό είναι το νέο αεροπλανοφόρο-τέρας της Κίνας (Photos)

Ένα πλωτό φρούριο συγκρίσιμο με τα «τέρατα» των ΗΠΑ, ετοιμάζει η Κίνα, η οποία μπαίνει δυναμικά στον τομέα των εξοπλισμών.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το Πεκίνο έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην κατασκευή του τρίτου του αεροπλανοφόρου, το οποίο θα είναι λίγο μικρότερο από τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα των 100.000 τόνων, αλλά μεγαλύτερο από το γαλλικό «Σαρλ ντε Γκολ».

Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι το αεροπλανοφόρο θα διαθέτει καταπέλτη, για την ταχύτερη απογείωση των μαχητικών, ενώ, ακόμα δεν έχει γίνει σαφές αν το τεράστιο σκάφος θα κινείται με πυρηνική ενέργεια, όπως κάποια κινεζικά υποβρύχια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι με την κατασκευή του «002», όπως είναι ο κωδικός του σκάφους, η Κίνα θα αποκτήσει τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι σχεδόν όλων των χωρών της Ασίας και θα προκαλέσει νευρικότητα σε γειτονικές χώρες.

Η Κίνα διαθέτει αυτή τη στιγμή δύο αεροπλανοφόρα, ένα σοβιετικής κατασκευής που αγοράστηκε από την Ουκρανία και ένα δεύτερο, βασισμένο στο σοβιετικό σχέδιο. Ωστόσο, δορυφορικές φωτογραφίες από το χώρο της κατασκευής δείχνουν ότι το νέο αεροπλανοφόρο αποτελεί νέο μοντέρνο σχέδιο.

Κινεζικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η χώρα χρειάζεται συνολικά έξι αεροπλανοφόρα.