Σεισμός 7,2 βαθμών σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα

Σεισμική δόνηση 7,2 βαθμών σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα, γνωστοποίησε το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Η ΠΝΓ βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι συχνή και σφοδρή.Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε ότι ήταν 126 χιλιόμετρα από το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών. Ο κίνδυνος να προκληθούν τσουνάμι, σεισμικά παλιρροϊκά κύματα, έχει αποκλειστεί. Η δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στις 07:19 τοπική ώρα (00:19 ώρα Ελλάδας).

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, του Πορτ Μόρεσμπι. Σύμφωνα με τις αρχές της ΠΝΓ, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.